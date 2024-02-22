Настануть рішучі заходи: за вбивством пілота Мі-8 стоїть РФ, — іспанські спецслужби

За словами журналістів, справа "дуже серйозна", попри те, що іспанські правоохоронці все ще шукають докази.

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На думку іспанських спецслужб, відповідальність за загибель російського пілота Максима Кузьмінова, який у липні 2023 року викрав гелікоптер Мі-8 і втік в Україну, лежить на Кремлі. Про це повідомляє видання El Pais.

За даними джерела, іспанська влада прокоментувала інцидент із обережністю, але місцеві спецслужби впевнені, що за вбивством пілота стоїть Кремль.

"Ми повинні дозволити Цивільній гвардії виконувати свою роботу й просувати розслідування", — заявила спікерка уряду Пілар Аллегріа.

Згідно з інформацією, отриманою від джерел у дипломатичних колах, справа розглядається як украй серйозна, попри те, що іспанські правоохоронні органи досі перебувають у процесі пошуку доказів. У разі підтвердження причетності російської влади, вважають ці джерела, Іспанія вживе "рішучих заходів".

Нагадаємо, 2 жовтня 2023 року росЗМІ повідомили, що ГРУ наказало ліквідувати російського пілота Максима Кузьмінова. Співробітник спецслужби наголосив, що росіянин "до суду не повернеться, не доживе".

Раніше повідомлялося, що у Кузьмінова були документи, які визнавали його як 33-річного українця. В іспанській поліції зазначали, що вони можуть бути фальшивими.

Повноважний посол України Роман Безсмертний заявляв, що в Європі працює "дуже серйозна мережа", розгорнута російськими спецслужбами. За його словами, вбивство Кузьмінова це доводить.