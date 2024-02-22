Надзвичайно швидкі та маневрені: ЗС РФ застосували "нову фішку" на фронті (відео)

Минулого року на полі бою ворог почав застосувати квадроцикли, проте для евакуації поранених. Але цей засіб відкритий для ураження, тому легко знищується українськими військовими.

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На Запорізькому напрямку Збройні сили Російської Федерації почали застосувати квадроцикли. За словами речника угрупування військ "Таврія" Дмитра Лиховія, українські військові їх добре знищують. Про це він повідомив під час телемарафону.

Він зазначив, що Запорізький напрямок — менш навантажений в операційній зоні. Минулої доби, 21 лютого, було відбито вісім російських атак, що відносно менше за ворожу активність, ніж на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"На Запорізькому напрямку противник продовжує піші невеликі штурми малими піхотними групами, але так само із застосуванням квадроциклів. Для них це нова така фішка", — сказав Дмитро Лиховій.

За його словами, 20 лютого було знищено один квадроцикл, тоді як 21 лютого уражено три одиниці.

Лиховій наголосив, що минулого року військові аналітики писали про застосування квадроциклів і багі на полі бою, проте це був засіб для евакуації поранених. Оскільки він легкий, маневровий, малошумний, проте він також має свої мінуси, а саме несе мале навантаження та відкритий для ураження. Попри це квадроцикли швидкі, зокрема, це залежить від місцевості й погодних умов, які наразі дають змогу окупантам їх використовувати.

"Але вони (квадроцикли, — ред.) знищуються також дуже добре. На кожен такий засіб є протидія. Їх знаходять і уражають, і новинки дуже швидко стають пристріляними", — додав він.

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Нагадаємо, 21 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що російські військові застосовують швидкісні квадроцикли на полі бою. За його словами, ворог безрезультативно намагався атакувати ЗСУ на Оріхівському напрямку.

22 лютого Тарнавський розповів, що російські військові перегруповуються, підтягують резерви та задіюють авіацію. На Запорізькому напрямку ворог намагався проводити наступ малими штурмовими групами із залученням квадроциклів.