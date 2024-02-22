Чрезвычайно быстрые и маневренные: ВС РФ применили "новую фишку" на фронте (видео)

В прошлом году на поле боя враг начал применять квадроциклы, однако для эвакуации раненых. Однако это средство открыто для поражения, поэтому легко уничтожается украинскими военными.

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На Запорожском направлении Вооруженные силы Российской Федерации начали применить квадроциклы. По словам представителя группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, украинские военные их хорошо уничтожают. Об этом он сообщил во время телемарафона.

Он отметил, что Запорожское направление — менее нагруженное в операционной зоне. За прошедшие сутки, 21 февраля, было отражено восемь российских атак, что относительно меньше вражеской активности, чем на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"На Запорожском направлении противник продолжает пешие небольшие штурмы малыми пехотными группами, но так же с применением квадроциклов. Для них это новая такая фишка", — сказал Дмитрий Лиховой.

По его словам, 20 февраля был уничтожен один квадроцикл, тогда как 21 февраля — поражены три единицы.

Лиховий отметил, что в прошлом году военные аналитики писали о применении квадроциклов и багги на поле боя, однако это было средство для эвакуации раненых. Поскольку он легкий, маневренный, малошумный, однако он также имеет свои минусы, а именно несет малую нагрузку и открыт для поражения. Несмотря на это квадроциклы быстрые, в частности это зависит от местности и погодных условий, которые сейчас позволяют оккупантам их использовать.

"Но они (квадроциклы, — ред.) уничтожаются также очень хорошо. На каждое такое средство есть противодействие. Оно находится и поражается, и новинки очень быстро становятся пристрелянными", — добавил он.

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Напомним, 21 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что российские военные применяют скоростные квадроциклы на поле боя. По его словам, враг безрезультатно пытался атаковать ВСУ на Ореховском направлении.

22 февраля Тарнавский рассказал, что российские военные перегруппировываются, подтягивают резервы и задействуют авиацию. На Запорожском направлении враг пытался проводить наступление малыми штурмовыми группами с привлечением квадроциклов.