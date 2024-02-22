Вилучили майже 1 млн доларів готівкою: в СБУ підтвердили арешт ексголови ВЛК у Чернігові (фото)

За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

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На Чернігівщині Служба безпеки України затримала ексочільника ВЛК, який організував злочинну схему для ухилянтів і виїзду їх за кордон. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що СБУ проводила заходи в області щодо викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації.

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"СБУ ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів затримано ексголову місцевої ВЛК. У нього вилучили майже 1 млн доларів. За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я", — йдеться в повідомленні.

Ухилянти використовували підроблені довідки і втікали а кордон.

Для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ.

Голову ВЛК затримали вдома, коли він брав черговий хабар.

Під час обшуків у затриманого виявлено майже 1 млн доларів США, а також понад 22 тис. євро. Крім того вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту.

Підозрюваного будуть судити за трьома статтями — отримання хабарів, перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та шезаконне переправлення громадян через державний кордон України.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави, йому та його спільникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що НАБУ і САП відправили на лаву підсудних чинного народного депутата України та його спільника. Обох викрили на одержанні хабаря в розмірі 85 тисяч доларів.