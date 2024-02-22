Окупанти масово відмовилися воювати в Україні: як їх покарали

У 2023 році однією з проблем для російської армії стала масова відмова контрактників і мобілізованих воювати в Україні. У Росії посилили статті, за якими судять за порушення дисципліни у війську, розповіли журналісти.

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Понад 4,5 тисячі військових Збройних сил Російської Федерації відмовилися воювати в Україні. Про це повідомило російське видання "Проект".

"За законами, запровадженими у Росії у зв'язку з війною, судили вже понад 13 тисяч осіб, з яких 4,5 тисячі — військові", — йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення у РФ запровадили "військову цензуру". На початку березня 2022 року було прийняло закон щодо поширення "фейків" про армію, який передбачали покарання за поширення "відомо неправдивих відомостей" про посольства, прокуратуру, Росгвардію та МНС. До початку 2024 року було порушено 273 кримінальні справи щодо цієї статті. Крім цього, до кримінального і адміністративного кодексу було введено сім нових статей з пакета "військової цензури". Протягом 2022-2023 років було засуджено 8797 осіб.

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У 2023 році для російської армії однією з проблем стала масова відмова контрактників і мобілізованих воювати в Україні. Наприкінці 2022 року було посилено статті, за якими судять за порушення дисципліни у військах.

"Кількість справ за статтями, пов'язаними з відмовою від виконання обов'язків по службі, 2023 року різко зросла. Усього ж за новими, репресивними частинами статей в армії за 2022-2023 рік судили 4642 особи. Суди не зупиняє те, що формально Росія не веде жодної війни, воєнний стан у країні так і не було введено, а мобілізацію називали лише "частковою", — розповіли журналісти.

Видання наголосили, що судді виносять вироки під приводом "збройного конфлікту або ведення бойових дій" у найжорсткіших формулюваннях.

Таким чином, військових РФ, які тікали з військових частин, засуджували від шести до десяти років суворого режиму. Проте за відкриту відмову воювати в Україні російські суди карали відносно м'яко, середній термін — два роки та три місяці і колонії-поселенні.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що в російських колоніях почали проводити рейди для вербування жінок для участі у війні проти України. Ворог пропонує підписати контракт із Міноборони, тривалістю в рік.

Того ж дня повідомлялося, що в російській армії зросла кількість дезертирів у десять разів за рік. Росіяни розуміють, що пропаганда, яку показують на телебаченні, бреше.