Оккупанты массово отказались воевать в Украине: как их наказали

В 2023 году одной из проблем для российской армии стал массовый отказ контрактников и мобилизованных воевать в Украине. В России ужесточили статьи, по которым судят за нарушение дисциплины в армии, рассказали журналисты.

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Более 4,5 тысячи военных Вооруженных сил Российской Федерации отказались воевать в Украине. Об этом сообщило российское издание "Проект".

"По законам, введенным в России в связи с войной, судили уже более 13 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи — военные", — говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения в РФ ввели "военную цензуру". В начале марта 2022 года был принят закон о распространении "фейков" об армии, который предусматривал наказание за распространение "заведомо ложных сведений" о посольствах, прокуратуре, Росгвардии и МЧС. К началу 2024 года было возбуждено 273 уголовных дела по этой статье. Кроме этого, в уголовный и административный кодекс было введено семь новых статей из пакета "военной цензуры". В течение 2022-2023 годов было осуждено 8797 человек.

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В 2023 году для российской армии одной из проблем стал массовый отказ контрактников и мобилизованных воевать в Украине. В конце 2022 года были ужесточены статьи, по которым судят за нарушение дисциплины в войсках.

"Количество дел по статьям, связанным с отказом от выполнения обязанностей по службе, в 2023 году резко возросло. Всего же по новым, репрессивным частям статей в армии за 2022-2023 год судили 4642 человека. Суды не останавливает то, что формально Россия не ведет никакой войны, военное положение в стране так и не было введено, а мобилизацию называли лишь "частичной", — рассказали журналисты.

Издание отметили, что судьи выносят приговоры под предлогом "вооруженного конфликта или ведения боевых действий" в самых жестких формулировках.

Таким образом, военных РФ, которые бежали из воинских частей, осуждали от шести до десяти лет строгого режима. Однако за открытый отказ воевать в Украине российские суды наказывали относительно мягко, средний срок — два года и три месяца и колонии-поселении.

Напомним, 20 февраля стало известно, что в российских колониях начали проводить рейды для вербовки женщин для участия в войне против Украины. Враг предлагает подписать контракт с Минобороны, продолжительностью в год.

В тот же день сообщалось, что в российской армии выросло количество дезертиров в десять раз за год. Россияне понимают, что пропаганда, которую показывают по телевидению, врет.