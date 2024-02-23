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Чисельність буде йти в "мінус": у РФ назріває проблема при ударах КАБами, — експерт

КАБ
Фото: Міноборони РФ | У РФ назріває проблема з ударами КАБами

За словами військового аналітика Олександра Коваленка, за весь час повномасштабної війни в Україні ПКС РФ втратили 25 фронтових бомбардувальників-винищувачів Су-34.

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У Росії наразі виробляється приблизно один винищувач на місяць. Українським військовим необхідно вражати два-три російські винищувачі, щоб послабити можливість Москви відновити свої втрати. Про це розповів військовий аналітик Олександр Коваленко

"Згідно з верифікованими даними, за весь час повномасштабної війни в Україні, ПКС РФ втратили 25 фронтових бомбардувальників недо-винищувачів Су-34. При цьому остання верифікація втрат датована 22 грудня 2023 року. Згідно ж з не верифікованими даними, ПКС РФ втратили за два роки понад 50 Су-34 знищеними і пошкодженими", — сказав Коваленко.

Також він зазначив, що до моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну Військово-космічні сили Росії мали у своєму розпорядженні 110 винищувачів Су-34, водночас менше ніж 100 із них були готові до бойових дій.

"Тим часом Росія продовжує виробляти Су-34 і її потенціал — це ескадрилья на рік, тобто від 10 до 12 літаків, або 1 літак на місяць. Іншими словами, якщо втрати Су-34 будуть виведені на рівень 2-3 літаки на місяць, компенсувати їхні втрати виробництвом буде неможливо, а загальна чисельність буде йти в "мінус", — пояснив експерт.

Згідно з його заявою, під час аварійної ситуації, пов'язаної з втратою Су-34, існує значний ризик загибелі пілота, з огляду на те, що підготовка пілота на винищувачі займає від 5 до 10 років навчання, постійних тренувань і накопичення досвіду в практичних місіях.

"Цікаво й те, що якщо навіть пілоту вдається катапультуватися, то ще не факт, що після приземлення він виживе", — сказав він.

За словами Коваленка, російські крісла пілотів не завжди забезпечують належний захист, і під час аварійного приземлення винищувача Су-34 пілоти часто піддаються серйозним травмам, включно з переломами шиї, хребта і кінцівок. Це створює ризик виникнення проблем у Військово-космічних сил Росії з їхнім основним бойовим винищувачем, використовуваним для нанесення ударів із застосуванням коригованих авіабомб (КАБ), оскільки стабільні втрати Су-34 можуть порушити їхню боєздатність.

Пост Олександра Коваленка Fullscreen
Пост Олександра Коваленка

Нагадаємо, раніше речник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що внаслідок збиття російських літаків українськими Силами оборони ворожа авіація значно зменшила свою активність у повітряному просторі.

Крім того Юрій Ігнат розповів, що російські окупанти у своїх спробах захопити територію України періодично використовують керовані авіаційні бомби. У Повітряних силах є засоби для протидії носіям КАБів.