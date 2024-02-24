Атака дронів на металургійний комбінат у Липецьку: подію прокоментували у ГУР (відео)

Представник української розвідки Андрій Юсов підтвердив факт пожежі на металургійному комбінаті в Липецьку і запевнив, що така "бавовна" на військових об'єктах РФ продовжиться.

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У ніч на 24 лютого у російському Липецьку прогриміли вибухи в районі Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК), після чого спалахнула пожежа. Подію прокоментував в ефірі телеканалу "Ми — Україна" представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Як повідомив Юсов, певні джерела поінформували, що вибухи відбулися саме там, де знаходиться російське виробництво, яке безпосередньо задіяне у військово-промисловому комплексі країни-агресора.

"Саме це підприємство спрямовує сталь на виробництво гармат, броні і ракет, якими вбивають українців. Тобто цей комбінат задіяний у ворожому вийськово-промисловому циклі, що забезпечує армію агресора", — уточнив посадовець.

Юсов не підтвердив і не спростував інформацію про те, що це була спільна операція ГУР Міноборони України і СБУ, але запевнив: дійсним є факт того, що підприємство надовго виведено з ладу.

"Кажуть, що це були безпілотники українського виробництва", — поділився інформацією представник української розвідки.

Він додав, що на всіх військових об’єктах держави-агресора, які задіяні у забезпеченні такої війни геноцидного типу, і надалі продовжаться "гуркіт і бавовна", бо абсолютно логічно, що на таких підприємствах "щось прилітає, щось падає".

Що відомо про пожежу на НЛМК

За словами очевидців, спочатку було чути гул, схожий на звук безпілотника, а потім пролунав гучний вибух в районі Новолипецького металургійного комбінату і з’явився дим.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що сталося "загоряння в одному з цехів НЛМК". За його словами, постраждалих в результаті інциденту немає.

НЛМК — один з найбільших сталеливарних комбінатів у Росії. Продукція заводу застосовується в стратегічно важливих галузях економіки — від будівництва та машинобудування до виробництва енергетичного обладнання. Крім того, Новолипецький металургійний комбінат виробляє сталь з полімерним покриттям.

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"Інтенсивне горіння": у Новосибірську спалахнула масштабна пожежа на складі (фото)

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого на вулиці Орджонікідзе, 2, у місті Іжевськ спалахнула велика пожежа. За даними російських медіа, за цією адресою розташовані хімічне підприємство "Іжсинтез-Хімпром" і ТЦ "Новый дом". Приміщення ще минулого року віддали під виробництво дронів.

Раніше, 15 лютого, на нафтобазі в російському Курську почалася пожежа. Губернатор Курської області Роман Старовойт звинуватив у всьому український безпілотний літальний апарат, який нібито атакував об'єкт.

Крім того, 15 лютого в Росії прогриміли вибухи на заводі, що виробляє вибухівку для армії. Місцева влада виправдала гучні звуки "технологічним процесом". У соцмережах повідомили, що вибух прогримів на підсанкційному виробництві в Бійську.