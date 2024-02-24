Атака дронов на металлургический комбинат в Липецке: событие прокомментировали в ГУР (видео)

Представитель украинской разведки Андрей Юсов подтвердил факт пожара на металлургическом комбинате в Липецке и заверил, что такие "хлопки" на военных объектах РФ продолжатся.

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В ночь на 24 февраля в российском Липецке прогремели взрывы в районе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), после чего вспыхнул пожар. Происшествие прокомментировал в эфире телеканала "Мы — Украина" представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Как сообщил Юсов, определенные источники проинформировали, что взрывы произошли именно там, где находится российское производство, которое непосредственно задействовано в военно-промышленном комплексе страны-агрессора.

"Именно это предприятие направляет сталь на производство пушек, брони и ракет, которыми убивают украинцев. То есть этот комбинат задействован во вражеском военно-промышленном цикле, обеспечивающем армию агрессора", — уточнил чиновник.

Юсов не подтвердил и не опроверг информацию о том, что это была совместная операция ГУР Минобороны Украины и СБУ, но заверил: действительным является факт того, что предприятие надолго выведено из строя.

"Говорят, что это были беспилотники украинского производства", — поделился информацией представитель украинской разведки.

Он добавил, что на всех военных объектах государства-агрессора, которые задействованы в обеспечении такой войны геноцидного типа, и в дальнейшем продолжатся "грохот и хлопок", потому что абсолютно логично, что на таких предприятиях "что-то прилетает, что-то падает".

Что известно о пожаре на НЛМК

По словам очевидцев, сначала был слышен гул, похожий на звук беспилотника, а затем раздался громкий взрыв в районе Новолипецкого металлургического комбината и появился дым.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что произошло "возгорание в одном из цехов НЛМК". По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

НЛМК — один из крупнейших сталелитейных комбинатов в России. Продукция завода применяется в стратегически важных отраслях экономики — от строительства и машиностроения до производства энергетического оборудования. Кроме того, Новолипецкий металлургический комбинат производит сталь с полимерным покрытием.

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Напомним, в ночь на 17 февраля на улице Орджоникидзе, 2, в городе Ижевск вспыхнул крупный пожар. По данным российских медиа, по этому адресу расположены химическое предприятие "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом". Помещение еще в прошлом году отдали под производство дронов.

Ранее, 15 февраля, на нефтебазе в российском Курске начался пожар. Губернатор Курской области Роман Старовойт обвинил во всем украинский беспилотный летательный аппарат, который якобы атаковал объект.

Кроме того, 15 февраля в России прогремели взрывы на заводе, производящем взрывчатку для армии. Местные власти оправдали громкие звуки "технологическим процессом". В соцсетях сообщили, что взрыв прогремел на подсанкционном производстве в Бийске.