З нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Роберт Фіцо вирішив виправдати очільника Кремля і заявив, що російська агресія 2014 року почалася через "витівки українських неонацистів".

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо з нагоди другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну заявив, що війну нібито спровокував "розгул українських неонацистів", а прагнення Києва стати частиною Північноатлантичного альянсу — це основа для початку Третьої світової.

У форматі кремлівських наративів словацький політик висловив переконання, що ставка Заходу на воєнну перемогу над РФ провалилася.

"Нас переконували, що конфлікт в Україні має тільки військове рішення. Мені здається доречним сказати з нагоди другої річниці війни в Україні про дещо інше: Захід не може визнати, що стратегія продовження конфлікту в Україні не спрацювала", — сказав він.

За його словами, стратегія західних країн полягала в масштабній підтримці України зброєю і грошима, і все це здійснювалося на тлі "фальшивої демонізації" глави Кремля. Однак ця стратегія не спрацювала, тому що Росія "не стоїть на колінах ні політично, ні економічно", а внаслідок вторгнення Москва має великі територіальні досягнення і пристосовує своє військове виробництво до нових умов.

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"Єдине, що спрацювало — це тисячі загиблих і покалічених людей, тисячі вбитих і покалічених українців і росіян. Мої погляди на війну в Україні досить відомі, включно з її оцінкою як порушення міжнародного права. Ця війна почалася 2014 року з витівок українських неонацистів", — переконаний Фіцо.

Прем'єр додав, що Путін почав воювати, бо він хотів зупинити просування НАТО в бік РФ, тому в російського лідера нібито не залишалося іншого виходу. У цьому ж контексті Фіцо оцінив загрозу потенційно конфлікту у світовому масштабі — він заявив, що можливе членство України в НАТО може стати основою для початку Третьої світової війни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 15 лютого заявив, що Росія ніколи не залишить Донбас і Крим, а всі ідеї щодо цього є абсолютно нереальними. Політик переконаний, що військового вирішення російсько-українського збройного конфлікту не існує.