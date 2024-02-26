Балтійська лінія оборони: чи може Польща замінувати свій східний кордон, — ЗМІ

Проблема з мінуванням полягає в тому, що Польща входить до складу країн, які підписали Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін. Тепер же виникає питання, чи варто Варшаві вийти з домовленостей.

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У парламентській групі зі зміцнення стійкості Польщі незабаром відбудуться дебати з питання створення інженерних споруд на східному кордоні країни. Подібні укріплення, можливо, будуть побудовані за прикладом Литви, Латвії та Естонії, які хочуть створити так звану Балтійську лінію оборони. Про те, чи може захистити свої кордони Польща, йдеться в матеріалі агентства Rzeczpospolita.

Балтійська лінія оборони

У січні Литва, Латвія та Естонія підписали угоду про так звану Балтійську лінію оборони вздовж кордону з Росією, яка разом із дамбою, збудованою на кордоні Польщі з Білоруссю, утворює своєрідну "залізну завісу". Однак поки що точаться дискусії про те, чи варто під час створення укріплень використовувати протитанкові та протипіхотні міни. Ще однією проблемою є те, що країни Балтії є учасниками Оттавського договору 1997 року, який забороняє володіння і використання протипіхотних мін.

Оттавський договір

Конвенція про заборону протипіхотних мін, або Оттавський договір, був підписаний 133 державами, зокрема й Польщею. У результаті ініціативи польська армія до 2016 року позбулася всіх мін, знищивши 1 055 971 пристрій.

Тим часом, ідеться в матеріалі, протипіхотні міни використовуються на війні в Україні і російськими, і українськими військами, тому постає питання, чи варто Польщі вийти з Оттавського договору. Експерти вважають, що подібний крок припускатиме готовність Польщі воювати на своїй території, однак Варшава прагнутиме цього уникнути.

"Ухвалення такого рішення, однак, передбачатиме проведення військової операції на її території. Саме такої ситуації хоче уникнути Польща, яка передбачає недопущення противника до кордонів країни, зокрема за допомогою авіації та ракетної артилерії, включно з далекобійною", — зазначила аналітикиня Польського інституту міжнародних відносин Анна Марія Динер.

Альтернативне рішення

Водночас Варшава не планує виходити з Конвенції про заборону протипіхотних мін, зазначають польські оглядачі. Отже, може скластися враження, що виникла патова ситуація, однак вихід все ж таки є.

Річ у тім, що під час створення мінних загороджень на кордоні можна використовувати так звані "розумні міни" і, зокрема, проти танків і бронетехніки. Наприклад, оператор може поставити або зняти з охорони, або навіть вивести з ладу певні заміновані зони. В армії Польщі є така система, створена за програмою Rowan, яку розробили польські інженери.

"Примітно, що Оттавська конвенція не забороняє використання подібних вибухових пристроїв. Тож потенціал є, але потрібне політичне рішення про закупівлю більшої кількості таких комплектів для охорони кордонів. Подібні рішення використовують, зокрема, фіни, британці та естонці", — підсумували оглядачі.

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Раніше повідомлялося, що в Польщі під час семінару "Стримування і стратегічна комунікація" в Генеральному штабі представили трансформацію Війська Польського. Зокрема, розглядалися питання стримування та готовності до захисту, розвитку обороноздатності та стійкості держави, підтримки родин і ветеранів тощо.