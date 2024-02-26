Балтийская линия обороны: может ли Польша заминировать свою восточную границу, — СМИ

Проблема с минированием заключается в том, что Польша входит в состав стран, подписавших Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Теперь же возникает вопрос, стоит ли Варшаве выйти из договоренностей.

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В парламентской группе по укреплению устойчивости Польши в скором времени пройдут дебаты по вопросу создания инженерных сооружений на восточной границе страны. Подобные укрепления, возможно, будут построены по примеру Литвы, Латвии и Эстонии, которые хотят создать так называемую Балтийскую линию обороны. О том, может защитить свои границы Польша говорится в материале агентства Rzeczpospolita.

Балтийская линия обороны

В январе Литва, Латвия и Эстония подписали соглашение о так называемой Балтийской линии обороны вдоль границы с Россией, которая вместе с дамбой, построенной на границе Польши с Белоруссией, образует своеобразный "железный занавес". Однако пока идут дискуссии о том, стоит ли при создании укреплений использовать противотанковые и противопехотные мины. Еще одной проблемой является то, что страны Балтии являются участниками Оттавского договора 1997 года, который запрещает владение и использование противопехотных мин.

Оттавский договор

Конвенция о запрете противопехотных мин или Оттавский договор, был подписан 133 государствами, в том числе и Польшей. В результате инициативы польская армия к 2016 году избавилась от всех мин, уничтожив 1 055 971 устройств.

Между тем, говорится в материале, противопехотные мины используются на войне в Украине и российскими и украинскими войсками, поэтому возникает вопрос, стоит ли Польше выйти из Оттавского договора. Эксперты полагают, что подобный шаг будет предполагать готовность Польши воевать на своей территории, однако Варшава будет стремиться это избежать.

"Принятие такого решения будет, однако, предполагать проведение военной операции на ее территории. Именно такой ситуации хочет избежать Польша, которая предполагает недопущение противника к границам страны, в том числе с помощью авиации и ракетной артиллерии, включая дальнобойную", — отметила аналитик Польского института международных отношений Анна Мария Дынер.

Альтернативное решение

В то же время Варшава не планирует выходить из Конвенции о запрете противопехотных мин, отмечают польские обозреватели. Таким образом может создаться впечатление, что возникла патовая ситуация, однако выход все же есть.

Дело в том, что при создании минных заграждений на границы можно использовать так называемые "умные мины", и в частности, против танков и бронетехники. Например, оператор может поставить или снять с охраны, или даже вывести из строя определенные заминированные зоны. У армии Польши есть такая система, созданная по программе Rowan, которую разработали польские инженеры.

"Примечательно, что Оттавская конвенция не запрещает использование подобных взрывных устройств. Так что потенциал есть, но потребуется политическое решение о закупке большего количества таких комплектов для охраны границ. Подобные решения используют, в частности, финны, британцы и эстонцы", — подытожили обозреватели.

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