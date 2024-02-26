Ізраїльський захист "Залізний кулак": нові БМП CV90 можуть стати найкращими в битві проти РФ

Машина також оснащена системою оповіщення, яка попереджає екіпаж у тому разі, якщо техніка противника просвічує її лазерним далекоміром. Екіпаж може створити димову завісу або використовувати пригнічувальний вогонь.

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Швеція і Данія анонсували спільне виробництво 35 нових бойових машин піхоти CV90 (CV9035NL Mid-Life Update) для України. Данія заплатить, Швеція побудує. Про це повідомляє Forbes.

Це та сама версія 37-тонного CV90 на 11 осіб, яку придбали Нідерланди. Гусенична БМП вартістю 9 млн доларів стане єдиною на озброєнні України, в якій є стабілізована тепловізійна камера. Але це не єдина високотехнологічна особливість нового CV90.

Приціл командира CV9035NL MLU оснащений тепловізійною системою третього покоління і лазерним далекоміром з дальністю дії до 10 км. У навідника також є тепловізійна система третього покоління з лазерним далекоміром. Тобто командир і навідник можуть окремо вести пошуки цілей, причому цілодобово і з високою роздільною здатністю.

Машина також оснащена системою оповіщення, яка попереджає екіпаж, у разі якщо техніка противника просвічує її лазерним далекоміром або лазерним наведенням ракети. У такому разі екіпаж може створити димову завісу або використати пригнічувальний вогонь.

Щоб підвищити захист, шведський виробник техніки BAE Systems Hägglunds придбав в Ізраїлі систему активного захисту Iron Fist ("Залізний кулак"), яка знаходить і перехоплює — за допомогою крихітного снаряда — ворожі ракети та фугасні боєприпаси. Але поки невідомо, чи буде версія для ЗСУ оснащена такою системою.

У сидінь БМП CV90 є кріплення зверху і з боків, це захищає від мін. Є протиосколковий захист. Броня вежі — з нового сплаву, але точний її склад тримається в секреті.

У старішої версії CV9040, яких Україні передали близько 50 штук, є автоматична гармата Bofors калібру 40 мм. Нова БМП оснащена гарматою калібру 35 мм Bushmaster Mk. III.

"Бушмастер" стріляє бронебійними, осколковими та підкаліберними снарядами. Але основна перевага — менший розмір снаряда і більший боєкомплект.

На правому борту вежі — пускова установка для двох протитанкових ракет Spike LR типу "вистрілив-забув". Їхня дальність до 5 км. Екіпаж CV90 може зупинитися, запустити ракету і тут же піти. Для порівняння, екіпажам М2 Bradley доводиться зупинятися, щоб запустити протитанкову ракету TOW.

Але ЗСУ так і не отримали ракети Spike LR ізраїльського виробництва для старих CV90, тому незрозуміло, чи будуть ці ракети в нових систем.

CV9035NL MLU з її висококласними прицілами, бронею і важким озброєнням може стати найдосконалішою БМП у повномасштабній війні, на озброєння БМП може надійти наступного року.

Нагадаємо, що наприкінці січня Нідерланди представили варіант БМП CV90 з активним захистом.

Також повідомлялося, що РФ не зможе модернізувати літаки А-50 в А-50У. За словами аналітиків, альтернативу можуть шукати в Китаї.