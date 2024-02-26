Израильская защита "Железный кулак": новые БМП CV90 могут стать лучшими в битве против РФ

Машина также оснащена системой оповещения, которая предупреждает экипаж в том случае, если техника противника просвечивает ее лазерным дальномером. Экипаж может создать дымовую завесу или использовать подавляющий огонь.

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Швеция и Дания анонсировали совместное производство 35 новых боевых машин пехоты CV90 (CV9035NL Mid-Life Update) для Украины. Дания заплатит, Швеция построит. Об этом сообщает Forbes.

Это та же версия 37-тонного CV90 на 11 человек, которую приобрели Нидерланды. Гусеничная БМП стоимостью 9 млн долларов станет единственной на вооружении Украины, в которой есть стабилизированная тепловизионная камера. Но это не единственная высокотехнологичная особенность нового CV90.

Прицел командира CV9035NL MLU оснащен тепловизионной системой третьего поколения и лазерным дальномером с дальностью действия до 10 км. У наводчика также есть тепловизионная система третьего поколения с лазерным дальномером. То есть командир и наводчик могут отдельно вести поиски целей, причем круглосуточно и в высоком разрешении.

Машина также оснащена системой оповещения, которая предупреждает экипаж, в случае если техника противника просвечивает ее лазерным дальномером или лазерным наведением ракеты. В таком случае экипаж может создать дымовую завесу или использовать подавляющий огонь.

Чтобы повысить защиту, шведский производитель техники BAE Systems Hägglunds приобрел в Израиле систему активной защиты Iron Fist ("Железный кулак"), которая находит и перехватывает — с помощью крошечного снаряда — вражеские ракеты и фугасные боеприпасы. Но пока неизвестно, будет ли версия для ВСУ оснащена такой системой.

У сидений БМП CV90 есть крепления сверху и по бокам, это защищает от мин. Имеется противоосколочная защита. Броня башни — из нового сплава, но точный ее состав держится в секрете.

У более старой версии CV9040, которых Украине передали порядка 50 штук, есть автоматическая пушка Bofors калибра 40 мм. Новая БМП оснащена пушкой калибра 35 мм Bushmaster Mk. III.

"Бушмастер" стреляет бронебойными, осколочными и подкалиберными снарядами. Но основное преимуществом — меньший размер снаряда и больший боекомплект.

На правом борту башни — пусковая установка для двух противотанковых ракет Spike LR типа "выстрелил-забыл". Их дальность до 5 км. Экипаж CV90 может остановиться, запустить ракету и тут же уйти. Для сравнения, экипажам М2 Bradley приходится останавливаться, чтобы запустить противотанковую ракету TOW.

Но ВСУ так и не получили ракеты Spike LR израильского производства для старых CV90, поэтому неясно, будут ли эти ракеты у новых систем.

CV9035NL MLU с ее высококлассными прицелами, броней и тяжелым вооружением может стать самой совершенной БМП в полномасштабной войне, на вооружение БМП может поступить в следующем году.

Напомним, что в конце января Нидерланды представили вариант БМП CV90 с активной защитой.

Также сообщалось, что РФ не сможет модернизировать самолеты А-50 в А-50У. По словам аналитиков, альтернативу могут искать в Китае.