Поцілив по своїх: в Донецьку поскаржились на дрон РФ, який влучив в лікарню (фото)

Представники окупаційної влади показали уламки пристрою, який влетів в лікарню. Уламки свідчать, що це розвідувальний безпілотник, який в ЗС РФ планували перетворити в ударний дрон.

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Безпілотник врізався у лікарню на території тимчасово окупованого Донецька, пошкодивши приміщення медичного закладу. Представники окупаційної влади запевняють, що дрон український. Втім світлини уламків показують, що насправді пристрій навмисно націлили російські оператори БПЛА. Про деталі події написали у Telegram-каналі "Минздрав ДНР".

Допис про влучання БПЛА у мережі опублікували о 20:15 25 лютого. Представники так званого "Минздрава ДНР" запевнили, що пристрій влетів у лікарню на території Донецька (точна назва закладу не вказується).

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Постраждалих внаслідок влучання начебто немає. Також вказують, що пошкоджено вікна. На світлинах з місця подій дійсно можна побачити одну розбиту шибку та уламки скла.

Дрон РФ, який влучив по лікарні в Донецьку Фото: "Минздрав ДНР"

У кадр потрапили уламки дрона, які дали можливість ідентифікувати пристрій.

Уламки дорна в Донецьку Фото: "Минздрав ДНР"

Воєнний журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі зауважив, що на світлинах — російський розвідувальний безпілотник SuperCam. Про це свідчать деякі фрагменти пристрою, які потрапили на світлини — їх порівняли з елементами БПЛА, який використовується ЗС РФ.

Фрагмент на уламку дрона РФ Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS Дрон РФ SuperCam Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Зі слів журналіста, розвідувальний дрон керується оператором. Якщо пристрій влетів у вікно лікарні, то це мав бути навмисний "рух джойстиком".

Журналіст - про дрон РФ в лікарні в Донецьку Фото: Скриншот

SuperCam — дрон для фотозйомки та розвідки ЗС РФ. Пристрій здатен летіти на відстань до 50-100 км і працює у автоматичному та напівавтоматичному режимі, — раніше писав Фокус. У грудні 2023 року експерти розповіли, що ворог планує переробити БПЛА: крім розвідки, він може виконувати функцію дрона-камікадзе.

Бої на Донбасі — ситуація на фронті 26 лютого

Зазначимо, Донецьк перебуває на відстані близько 5-6 км від лінії фронту, свідчить карта бойових дій DeepState.

Ситуація біля Донецька 26 лютого Фото: DeepStateMAP

У Генштабі ЗСУ зранку 26 лютого розповіли про ситуацію у двох точках біля цього населеного пункту. Зокрема, у районі Авдіївки ворогу атакували позиції Сил оборони 25 разів, а біля Мар'їнки — 40 разів. Усі атаки противника було відбито, вказано у звіті.

Нагадуємо, 26 лютого українське командування підтвердило, що Силам оборони довелось відступити за село Ласточкине, яке опинилось під контролем ЗС РФ. Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що можливе незначне просування ворога у районі Бахмуту.