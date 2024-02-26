Попал по своим: в Донецке пожаловались на дрон РФ, который ударил в больницу (фото)

Представители оккупационных властей показали обломки устройства, которое влетело в больницу. Обломки свидетельствуют, что это разведывательный беспилотник, который в ВС РФ планировали превратить в ударный дрон.

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Беспилотник врезался в больницу на территории временно оккупированного Донецка, повредив помещение медицинского учреждения. Представители оккупационных властей уверяют, что дрон украинский. Впрочем фотографии обломков показывают, что на самом деле устройство намеренно нацелили российские операторы БПЛА. О деталях происшествия написали в Telegram-канале "Минздрав ДНР".

Сообщение о попадании БПЛА в сети опубликовали в 20:15 25 февраля. Представители так называемого "Минздрава ДНР" заверили, что устройство влетело в больницу на территории Донецка (точное название заведения не указывается).

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Пострадавших в результате попадания вроде бы нет. Также указывают, что повреждены только окна. На фотографиях с места событий действительно можно увидеть одно разбитое окно и осколки стекла.

Дрон РФ, который попал по больнице в Донецке Фото: "Минздрав ДНР"

В кадр попали обломки дрона, которые дали возможность идентифицировать устройство.

Обломки дорна в Донецке Фото: "Минздрав ДНР"

Военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале отметил, что на фотографиях — российский разведывательный беспилотник SuperCam. Об этом свидетельствуют некоторые фрагменты устройства, попавшие на фотографии — их сравнили с элементами БПЛА, который используется ВС РФ.

Фрагмент на обломке дрона РФ Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS Дрон РФ SuperCam Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

По словам журналиста, разведывательный дрон управляется оператором. Если устройство влетело в окно больницы, то это должно было быть преднамеренное "движение джойстиком".

Журналист — о дроне РФ в больнице в Донецке Фото: Скриншот

SuperCam — дрон для фотосъемки и разведки ВС РФ. Устройство способно лететь на расстояние до 50-100 км и работает в автоматическом и полуавтоматическом режиме, — ранее писал Фокус. В декабре 2023 года эксперты рассказали, что враг планирует переделать БПЛА: кроме разведки, он может выполнять функцию дрона-камикадзе.

Бои на Донбассе — ситуация на фронте 26 февраля

Отметим, Донецк находится на расстоянии около 5-6 км от линии фронта, свидетельствует карта боевых действий DeepState.

Ситуация возле Донецка 26 февраля Фото: DeepStateMAP

В Генштабе ВСУ утром 26 февраля рассказали о ситуации в двух точках возле этого населенного пункта. В частности, в районе Авдеевки врагу атаковали позиции Сил обороны 25 раз, а возле Марьинки — 40 раз. Все атаки противника были отбиты, указано в отчете.

Напоминаем, 26 февраля украинское командование подтвердило, что Силам обороны пришлось отступить за село Ласточкино, которое оказалось под контролем ВС РФ. Аналитики Института изучения войны отметили, что возможно незначительное продвижение врага в районе Бахмута.