Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Попал по своим: в Донецке пожаловались на дрон РФ, который ударил в больницу (фото)

Дрон SuperCam ВС РФ, российский беспилотник, российский дрон, российский БПЛА, разведывательный др, удар дрона РФ по ДНР
Фото: SUPERCAM.AERO | Российский беспилотник намеренно нацелили на больницу в "ДНР" (иллюстративное фото)

Представители оккупационных властей показали обломки устройства, которое влетело в больницу. Обломки свидетельствуют, что это разведывательный беспилотник, который в ВС РФ планировали превратить в ударный дрон.

Related video

Беспилотник врезался в больницу на территории временно оккупированного Донецка, повредив помещение медицинского учреждения. Представители оккупационных властей уверяют, что дрон украинский. Впрочем фотографии обломков показывают, что на самом деле устройство намеренно нацелили российские операторы БПЛА. О деталях происшествия написали в Telegram-канале "Минздрав ДНР".

Сообщение о попадании БПЛА в сети опубликовали в 20:15 25 февраля. Представители так называемого "Минздрава ДНР" заверили, что устройство влетело в больницу на территории Донецка (точное название заведения не указывается).

Важно
ВСУ усиливают линию обороны к западу от Авдеевки, — Тарнавский

Пострадавших в результате попадания вроде бы нет. Также указывают, что повреждены только окна. На фотографиях с места событий действительно можно увидеть одно разбитое окно и осколки стекла.

дрон РФ, Донецк, ДНР, SuperCam, Донецк Fullscreen
Дрон РФ, который попал по больнице в Донецке
Фото: "Минздрав ДНР"

В кадр попали обломки дрона, которые дали возможность идентифицировать устройство.

дрон РФ, Донецк, ДНР, SuperCam, Донецк Fullscreen
Обломки дорна в Донецке
Фото: "Минздрав ДНР"

Военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале отметил, что на фотографиях — российский разведывательный беспилотник SuperCam. Об этом свидетельствуют некоторые фрагменты устройства, попавшие на фотографии — их сравнили с элементами БПЛА, который используется ВС РФ.

дрон РФ, Донецк, ДНР, SuperCam, Донецк Fullscreen
Фрагмент на обломке дрона РФ
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS
дрон РФ, Донецк, ДНР, SuperCam, Донецк, SuperCam ВС РФ Fullscreen
Дрон РФ SuperCam
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

По словам журналиста, разведывательный дрон управляется оператором. Если устройство влетело в окно больницы, то это должно было быть преднамеренное "движение джойстиком".

Цаплиенко, дрон РФ, Донецк, ДНР, SuperCam, Донецк Fullscreen
Журналист — о дроне РФ в больнице в Донецке
Фото: Скриншот

SuperCam — дрон для фотосъемки и разведки ВС РФ. Устройство способно лететь на расстояние до 50-100 км и работает в автоматическом и полуавтоматическом режиме, — ранее писал Фокус. В декабре 2023 года эксперты рассказали, что враг планирует переделать БПЛА: кроме разведки, он может выполнять функцию дрона-камикадзе.

Бои на Донбассе — ситуация на фронте 26 февраля

Отметим, Донецк находится на расстоянии около 5-6 км от линии фронта, свидетельствует карта боевых действий DeepState.

Донецк, 26 февраля, война, Донбасс, фронт Fullscreen
Ситуация возле Донецка 26 февраля
Фото: DeepStateMAP

В Генштабе ВСУ утром 26 февраля рассказали о ситуации в двух точках возле этого населенного пункта. В частности, в районе Авдеевки врагу атаковали позиции Сил обороны 25 раз, а возле Марьинки — 40 раз. Все атаки противника были отбиты, указано в отчете.

Напоминаем, 26 февраля украинское командование подтвердило, что Силам обороны пришлось отступить за село Ласточкино, которое оказалось под контролем ВС РФ. Аналитики Института изучения войны отметили, что возможно незначительное продвижение врага в районе Бахмута.