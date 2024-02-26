Україна може повернути Крим швидше, ніж Луганськ і Донецьк: що потрібно зробити, — експерт (відео)

Олександр Коваленко заявив, що знищивши Кримський міст, можна залишити відразу кілька груп російських військ на півдні без належного забезпечення.

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Україна може повернути Крим швидше, ніж Луганську та Донецьку області. Про це в ефірі національного телемарафону заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, знищивши Кримський міст, можна залишити відразу кілька груп російських військ на півдні без належного забезпечення. У скрутному становищі залишаться групи військ "Дніпро" і "Схід", а також угруповання, яке обороняє безпосередньо півострів. Загалом це близько 200 тисяч окупантів.

"Вони будуть перебувати все більше в скрутному становищі з дефіцитом", — сказав він.

Коваленко зазначив, що навіть у такому разі про повну ізоляцію не йдеться. Щоб позбавити забезпечення ЗС РФ на півдні Україні треба взяти під свій контроль повітряний простір над Чорним та Азовським морями. Тоді росіяни не зможуть передавати вантажі за допомогою авіації.

Коваленко заявив, що сумнівається, що війна в Україні закінчиться звільненням Криму. На його думку, звільнити півострів вийде швидше, ніж окуповані області на сході.

Олександр Коваленко про звільнення Криму (дивитися з 15:50)

Нагадаємо, представник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат назвав головну умову для звільнення Криму. За словами речника Повітряних сил, звільненню півострова посприяють постійні удари далекобійним і технологічним озброєнням по позиціях росіян.