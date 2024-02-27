Брав участь у таємних операціях: Путін погрожує російським спецназом в Україні, — Reuters

Росія відзначає День спецназу з 2015 року, коли Путін оголосив 27 лютого святом у першу річницю захоплення російськими військами урядових будівель в українському Криму, за яким послідувала анексія півострова РФ.

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Президент Росії Володимир Путін напередодні Дня Сил спеціальних операцій РФ 27 лютого заявив, що обіцяє підвищити боєздатність російського спецназу. Про це повідомляє Reuters.

"Ми продовжимо зміцнювати Сили спеціальних операцій, підвищувати їхню мобільність і ударний потенціал, озброювати їх зброєю і технікою нового покоління", — заявив він і зауважив, що це один із ключових пріоритетів довгострокового розвитку армії і флоту.

"Підкреслю, що Сили спеціальних операцій Росії — це сили постійної бойової готовності стратегічного рівня, призначені для вирішення конкретних завдань і входять до складу Збройних сил Росії", — констатував Путін.

При цьому він зауважив, що саме спецназ брав участь у таємних операціях Росії в Сирії в останнє десятиліття, а з 2022 року — у вторгненні Москви в Україну.

"Особливі слова подяки воїнам, які брали участь у спеціальній військовій операції", — сказав Путін.

І додав, що російський спецназ опиняється на найнебезпечніших ділянках — на передовій, у глибокому тилу супротивника, у рейдах і стрімких атаках, де "виконує поставлені завдання, діє сміливо, грамотно і рішуче".

Нагадаємо, що Росія відзначає День Сил спеціальних операцій із 2015 року, коли Путін оголосив 27 лютого святом у першу річницю захоплення російськими військами урядових будівель в українському Криму, після чого відбулася анексія півострова РФ.

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Нагадаємо, що, за словами аналітиків із DeepState, російські війська захопили Степове і Північне, а також просунулися до інших територій у Донецькій області.

Також повідомлялося, що російські війська вдалися до незвичної тактики — і напередодні ввечері атакували Україну дронами.