Україна стала повноправним членом Federated Mission Networking: що це означає

За словами віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, Україна як учасниця FMN зможе брати участь у розробці і впровадженні спільних стандартів, протоколів та процедур у бойовому управлінні багатонаціональних операцій.

Related video

Україна приєдналась до ініціативи Північноатлантичного альянсу Federated Mission Networking (FMN), яка спрямована на злагоджений обмін інформацією при бойовому управлінні. Про це повідомила 27 лютого в офіційному Facebook віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Вітаю рішення Північноатлантичної ради з приєднання України до ініціативи FMN. Це ще один крок практичної євроатлантичної інтеграції і підтвердження тієї політичної динаміки, яку ми досягли на саміті НАТО у Вільнюсі. Дуже вдячні партнерам з НАТО за підтримку", — зазначила Ольга Стефанішина.

Вона уточнила, що ця ініціатива сприяє взаємосумісності комунікаційних та інформаційних систем для забезпечення бойового управління у багатонаціональних операціях.

Набуття статусу афілійованого учасника, як зазначило Міністерство оборони, дасть змогу Україні брати участь у процесі прийняття рішень та робити внесок у розробку вимог до взаємосумісності.

"Ми вдячні партнерам за такий важливий сигнал підтримки. Приєднання України до FMN – це ще один доказ нашої готовності робити внесок в євроатлантичну безпеку та ділитися нашим досвідом з партнерами. Наші команди вже неодноразово доводили взаємосумісність наших систем під час спільних навчань НАТО CWIX, і ми готові поглиблювати роботу в цьому напрямі", — сказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Що відомо про FMN

Ініціатива FMN налічує 38 учасників сприяє ефективнішому обміну інформацією та злагодженому управлінню завдяки впровадженню державами — учасницями спільних стандартів, протоколів та процедур.

Північноатлантична Рада НАТО затвердила заявку України про приєднання до FMN як афілійованого учасника 23 лютого.

Міністерство оборони подало лист про наміри щодо приєднання до FMN у листопаді 2022 року. З моменту його подання Україна була спостерігачем при FMN.

Важливо

Росії в Балтійському морі можуть "позбутися" військовим шляхом, — ЗМІ

Фокус писав, що, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, союзники Альянсу надають Україні "безпрецедентну підтримку", однак не мають "жодних планів" щодо розміщення своїх військ на українських територіях.