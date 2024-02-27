Украина стала полноправным членом Federated Mission Networking: что это означает

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, Украина как участница FMN сможет участвовать в разработке и внедрении общих стандартов, протоколов и процедур в боевом управлении многонациональными операциями.

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Украина присоединилась к инициативе Североатлантического альянса Federated Mission Networking (FMN), которая направлена на слаженный обмен информацией при боевом управлении. Об этом сообщила 27 февраля в официальном Facebook вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Приветствую решение Североатлантического совета по присоединению Украины к инициативе FMN. Это еще один шаг практической евроатлантической интеграции и подтверждение той политической динамики, которую мы достигли на саммите НАТО в Вильнюсе. Очень благодарны партнерам из НАТО за поддержку", — отметила Ольга Стефанишина.

Она уточнила, что эта инициатива способствует совместимости коммуникационных и информационных систем для обеспечения боевого управления в многонациональных операциях.

Обретение статуса аффилированного участника, как отметило Министерство обороны, позволит Украине участвовать в процессе принятия решений и вносить вклад в разработку требований к совместимости.

"Мы благодарны партнерам за такой важный сигнал поддержки. Присоединение Украины к FMN — это еще одно доказательство нашей готовности вносить вклад в евроатлантическую безопасность и делиться нашим опытом с партнерами. Наши команды уже неоднократно доказывали совместимость наших систем во время совместных учений НАТО CWIX, и мы готовы углублять работу в этом направлении", — сказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Что известно о FMN

Инициатива FMN насчитывает 38 участников, способствует более эффективному обмену информацией и слаженному управлению благодаря внедрению государствами — участниками общих стандартов, протоколов и процедур.

Североатлантический Совет НАТО утвердил заявку Украины о присоединении к FMN в качестве аффилированного участника 23 февраля.

Министерство обороны подало письмо о намерениях по присоединению к FMN в ноябре 2022 года. С момента его подачи Украина была наблюдателем при FMN.

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Фокус писал, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, союзники Альянса оказывают Украине "беспрецедентную поддержку", однако не имеют "никаких планов" по размещению своих войск на украинских территориях.