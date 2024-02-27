Європарламент схвалив надання Україні 50 млрд євро допомоги (відео)

За відповідне рішення проголосували 536 євродепутатів. Проти цієї пропозиції висловилися 40 законодавців Європейського парламенту.

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Європарламент проголосував за надання Україні 50 млрд євро допомоги. Рішення ухвалили 27 лютого під час пленарного засідання законодавчого органу Європейського Союзу.

За відповідне рішення проголосували 536 євродепутатів. Проти цієї пропозиції висловилися 40 законодавців.

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Ухвалена також резолюція на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки. Ініціатива передбачає створення Українського фонду для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

Спільна декларація ключових євроінституцій відзначає, що поточний бюджет, який ухвалювався у грудні 2020 року, не відповідає реаліям. Європейський Союз з того часу постав перед безпрецедентними та несподіваними викликами. Євроспільнота застосувала усі наявні заходи для їх подолання, внаслідок чого документ фактично вичерпав можливості для гнучкого перерозподілу витрат у рамках існуючого багаторічного бюджету.

Допомога у 50 млрд євро Україні від ЄС

Європарламент 22 лютого підтримав рішення виділити Україні 50 млрд євро. У Європейській раді заявили, що з 50 мільярдів євро 33 млрд становитимуть кредити, а ще 17 млрд євро — гранти. Сам механізм для України складатиметься з трьох основних компонентів.

Ще 6 лютого 2024 року Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України. У їхній заяві йшлося про те, що новий механізм об'єднає підтримку України з бюджету ЄС у єдиний інструмент, надаючи країні послідовну, передбачувану та гнучку допомогу на період 2024—2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, що виникли внаслідок війни.

Зазначається, що з 50 мільярдів євро 33 млрд становитимуть кредити, а ще 17 млрд євро — гранти. Їх надаватимуть через новий спеціальний інструмент, запропонований у контексті середньострокового огляду Багаторічної фінансової програми.

Нагадаємо, 27 лютого президент Польщі Анджей Дуда прокоментував можливе відправлення військ НАТО в Україну. За словами польського президента, питання подальшої допомоги Україні стояло вкрай гостро на засіданні лідерів Альянсу та ЄС.