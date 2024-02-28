50-тисячні резерви: ЗС РФ активно перекидають живу силу у Запорізьку область (відео, карта)

У російських окупантів з’явились "багі" та нові позначки на транспорті. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пояснив, що маркування нанесене як додаткове.

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У Маріуполі зафіксували оживлення російських сил, нові позначки на транспорті та появу ворожих "багі". Деталями 28 лютого поділився радник міського голови Петро Андрющенко.

"Спостерігаємо певне оживлення напряму на Розівку та Пологи. Тут росіяни продовжують стягувати живу силу. Поки, абсолютна більшість тут в статичному стані очікування", — проінформував він.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

На Мангушській частині узбережжя помітили нове вороже маркування. Російські окупанти позначають так вантажівки й новий вид автотранспорту.

"Саме маркування нанесено саме як додаткове, переважно на задніх частинах транспорту", — уточнив Андрющенко.

Нова позначка ЗС РФ Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Також у ЗС РФ з’явились у значній кількості "багі". Чиновник припустив, що вони призначені для швидкого доставляння боєкомплектів на передову. У Мангушській частині Маріупольського району загарбники проводять відповідні тренування.

"До того ані подібних маркувань, ані підрозділів, ані транспорту не фіксувалось", — підкреслив Андрющенко.

Він додав, що загалом ворожі резерви налічують майже 50 тисяч бійців. Однак більша частина цих резервів перебуває в стані "статистичного очікування або тренування".

Нагадаємо, 27 лютого партизани підірвали офіс окупаційної партії "Єдина Росія" в Новій Каховці. У силах спротиву пояснили, що ворог заявляє про атаки міфічних БПЛА, щоб не сіяти паніку через опір окупації.

У Великій Британії спрогнозували, коли Україна зможе розпочати новий контрнаступ.