Озброєння для України: у Defense Express розповіли, які ракети можуть виробляти у ЄС (фото)

За інформацією аналітиків, насправді Франція, яка стала на чолі майбутньої коаліції для надання Україні озброєння, має навіть свій аналог Tomahawk у вигляді MdCN, проте у постачанні все впирається у кількість, тому можливі й "не лінійні" варіанти навіть з Exocet.

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Під час безпекової зустрічі європейських країн у Парижі президент Франції Еммануель Макрон ініціював створення ракетної коаліції, яка дозволить Україні завдавати "глибоких ударів" по РФ. Про те, яке озброєння виробляє та може постачати Європейський Союз розповіли у Defense Express.

Зокрема, як зазначають у виданні, під час зустрічі пролунали навіть слова про "ракети і авіабомби середньої і великої дальності", однак це все впирається виключно у можливості ЄС постачати таке озброєння.

"Якщо відносно бомб, то йшлось вочевидь про AASM Hammer, то з ракетами дещо складніше", — пишуть аналітики.

AASM Hammer

Експерти додають, що враховуючи генеральну позицію Парижа, що озброєння має бути, як мінімум європейського виробництва, то його перелік ще більше звужується.

"Тому одразу за дужки напевно можливо винести дійсно чудову NSM, яку вже давно розглядали на посилення ЗСУ, але вона норвезька, а Норвегія не є членом ЄС", — йдеться у повідомленні.

У видані уточнили, що головним розробником та виробником ракетного озброєння у Європейському Союзі є конгломерат MDBA, який є активом Airbus, BAE Systems та Leonardo зі штаб-квартирою у передмісті Парижа. Продукція відповідного конгломерату, за словами аналітиків, вже добре відома у Збройних силах України.

Які ракети може отримати Україна

Як зазначають експерти, на "перше місце" цілком можливо поставити Storm Shadow/SCALP. Якщо ж розглядати ракети меншої дальності, то мова піде про високоточні протитанкові Brimstone, а серед зенітних ракет перевагу нададуть ПЗРК Mistral, а також конвертованим у зенітні ASRAAM.

"Окрім Storm Shadow/SCALP можливо згадати лише про "недоторкані" Taurus, а також ASMPA. Щодо останньої, то попри те, що це високошвидкісна (до 3 Махів) ракета повітряного базування із дальністю польоту у 500 км, то її отримання ще менш вірогідно, ніж німецьких крилатих ракет", — кажуть аналітики.

ASMPA на центральному підфюзеляжному пілоні Rafale

У Defense Express уточнили, що ASMPA є ядерною ракетою повітряного базування й призначена для тактичних ядерних ударів боєголовками TN 81 потужністю до 300 кілотонн. Кількість таких ракет за наявною інформацією вимірюється у десятках.

Ще одним варіантом, за словами експертів, є далекобійна крилата ракета, яка відома під французькою назвою Missile de Croisière Naval — MdCN, або англійською Naval Cruise Missile — NCM.

"Це дійсно далекобійна крилата ракета, яка була створена на базі SCALP та має дальність у понад 1000 км. Фактично це французький аналог Tomahawk морського базування", — уточнили у виданні.

MdCN

Однак можливість їх постачання впирається у кількість таких ракет, бо за наявною інформацією загалом їх було вироблено близько 200 одиниць. Окрім того, це нова ракета, яка на озброєння французьких надводних кораблів потрапила у 2017 році, а підводних човнів у 2022 році.

"Нестандартні" варіанти ракет

"На цьому "лінійні" варіанти завершуються й можливо одразу перейти до нестандартних. Наприклад, загадати про протикорабельні Exocet. Це доволі стара французька ракета, розроблена у середині 70-х років, знаходиться на озброєнні багатьох країн, а також активно модернізувалась", — кажуть аналітики.

За інформацією експертів, остання версія Exocet MM40 Block 3 має задекларовану можливість ураження наземних стаціонарних цілей за координатами. Дальність її застосування визначено у класі 200 км, а маршрут польоту може бути прокладений й над суходолом.

"Враховуючи те, що це ракета морського базування, поставити її на мобільну наземну пускову, насправді не є проблемою", — запевняють у Defense Express.

Exocet MM40 Block 3

Проте постачання Exocet MM40 Block 3 до ВМС Франції розпочались лише у грудні 2022 року з планом поставити до 2023 року лише 55 таких ракет. Водночас для минулих версій Exocet можливість ураження наземних цілей не задекларована.

Серед аналогічних Exocet MM40 Block 3 протикорабельних ракет з можливістю атаки наземних цілей у MDBA в активі є Teseo Mk2/A — глибока модернізація італійської ракети Otomat з 70-х років. Аналітики додають, що вона має більшу дальність — 350 км, але знаходиться на озброєнні лише ВМС Італії.

Teseo Mk2/A

Подібна ситуація з ще однією італійською протикорабельною ракетою Marte ER, яка є модернізацією лінійки Sea Killer — Marte.

У виданні кажуть, що в останній версії ракета має дальність понад 100 км й також задекларовану можливість ураження наземних цілей. Проте її виробництво стартувало лише у 2022 році на виконання контракту для Катару.

"Таким чином у Євросоюзу та зокрема у Франції є можливості передачі до України дійсно далекобійних ракет, але здебільшого все впирається у відсутність значних їх запасів, що скоріше вказує на те, що мова піде про їх виробництво для України й час, який необхідний для цього. Або нарешті у ЄС зрозуміють, що ця зброя необхідно прямо зараз й підуть на передачу озброєння, брак якого для обороноздатності європейських країн цілком очевидний", — додають аналітики.

Макрон анонсував створення коаліції з постачання далекобійних ракет Україні

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон оголосив про створення коаліції для надання Україні ракет середньої та великої дальності і бомб.

Макрон пояснив, що у дуже короткостроковій перспективі Європа зможе передати Україні лише ті боєприпаси, які є у неї на складі.

Проте через 10 днів президент пообіцяв надати чітку відповідь із серйозним порядком денним, уточнивши, що не всі деталі цієї ініціативи можна оприлюднювати, так само як поки що не називаються країни, які увійдуть до цієї коаліції.

На цій зустрічі президент Франції Емманюель Макрон зробив гучну заяву про те, що він не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно українська і французька сторони підписали угоду про гарантії безпеки, яка діятиме 10 років.