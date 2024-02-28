"Гробові" виплати збільшили накопичення бідних регіонів РФ, – ЗМІ

Алтай, Тива та Бурятія відправили найбільшу кількість мобілізованих на війну проти України, а також входять до списку найбідніших російських регіонів.

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Завдяки "гробовим" виплатам у деяких російських регіонах зросли накопичення. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

На банківських рахунках у певних регіонах РФ фіксують аномальний приріст коштів. У 2023 році Тива показала приріст рекордних 57,57%, Бурятія на 33,26%, Алтай – 18,95%.

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Відповідне зростання показників, на думку автора аналітичної записки, опублікованої BOFIT, пов’язаний з виплатами мобілізованим та контрактникам, які беруть участь у війні з Україною. Також збільшенню певного добробуту населення сприяли "гробові" – компенсації родинам поранених та загиблих окупантів.

Дослідниця Лаура Соланко порівняла перелік регіонів, які показали максимальний приріст відповідних коштів на рахунках. Вона проаналізувала показники регіонів, які вирішили відправити найбільшу кількість мобілізованих на війну проти України. Соланко дійшла висновку щодо наявності сталого звʼязку між зростанням добробуту населення в зазначених регіонах та часткою мобілізованих чоловіків.

Як уточнює видання "Медуза", різке зростання обсягу банківських рахунків не можна пояснити ані підвищеною інфляцією в цих регіонах. Особливості їхнього фінансового ринку, та іншими макроекономічними чинниками. Алтай, Тива та Бурятія входять до списку найбідніших російських регіонів.

Нагадаємо, 28 лютого в ГУР розповіли, що рішення щодо додаткової мобілізації в РФ ухвалять після президентських виборів. Такий призов в Росії може відбутися після проведення президентських виборів в РФ.