"Гробовые" выплаты увеличили накопления бедных регионов РФ, — СМИ

Алтай, Тыва и Бурятия отправили наибольшее количество мобилизованных на войну против Украины, а также входят в список самых бедных российских регионов.

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Благодаря "гробовым" выплатам в некоторых российских регионах выросли накопления. Об этом сообщает проект Радио Свобода Сибирь.Реалии.

На банковских счетах в определенных регионах РФ фиксируют аномальный прирост средств. В 2023 году Тыва показала прирост рекордных 57,57%, Бурятия на 33,26%, Алтай — 18,95%.

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Соответствующий рост показателей, по мнению автора аналитической записки, опубликованной BOFIT, связан с выплатами мобилизованным и контрактникам, участвующим в войне с Украиной. Также увеличению определенного благосостояния населения способствовали "гробовые" — компенсации семьям раненых и погибших оккупантов.

Исследовательница Лаура Соланко сравнила перечень регионов, которые показали максимальный прирост соответствующих средств на счетах. Она проанализировала показатели регионов, которые решили отправить наибольшее количество мобилизованных на войну против Украины. Соланко пришла к выводу о наличии устойчивой связи между ростом благосостояния населения в указанных регионах и долей мобилизованных мужчин.

Как уточняет издание "Медуза", резкий рост объема банковских счетов нельзя объяснить ни повышенной инфляцией в этих регионах. Особенности их финансового рынка, и другими макроэкономическими факторами. Алтай, Тыва и Бурятия входят в список самых бедных российских регионов.

Напомним, 28 февраля в ГУР рассказали, что решение о дополнительной мобилизации в РФ примут после президентских выборов. Такой призыв в России может состояться после проведения президентских выборов в РФ.