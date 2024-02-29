"З гранатами в руках": ексглава ГУР розповів про спецоперацію в Криму, яка обурила США

За словами генерала-лейтенанта Валерія Кондратюка, за кілька років до повномасштабного вторгнення з'явилася інформація про те, що Росія може готувати десантну операцію і накопичує на півострові гвинтокрили. Тоді українська розвідка вирішила діяти на свій розсуд.

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Операції на території тимчасово Кримського півострова зараз час від часу проводяться, проте в перші роки російської агресії американські спецслужби були проти цього. Ексголова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України та колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк в інтерв'ю для "24 каналу" розповів про це детальніше.

У матеріалі The New York Times про співпрацю України з Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) пішла мова про те, що українська сторона кілька років тому провела силову операцію в Криму, після чого Валерія Кондратюка могло бути звільнено з посади через реакцію Вашингтона. Сам він вирішив розкрити всі карти з цього приводу.

"Така операція дійсно мала місце. Ми отримали розвідувальну інформацію, що Росія розміщує велику кількість вертольотів на території окупованого Криму, на аеродромі Джанкой. Ми в розвідці завжди розцінюємо найгірший сценарій, що це була підготовка до десантної операції на низьких висотах, коли наша ППО буде не спроможною ні помітити, ні вразити вертольоти", — розповідає колишній очільник ГУР.

Окремо було додано, що українська сторона намагалася передбачити все і готувалася до найгіршого сценарію перед операцією в Криму. Тоді підтримки Заходу в цьому питанні не було, бо він обмежувався політичними рішеннями Білого дому, головою якого тоді був Барак Обама.

Валерій Кондратюк після цього мав розмови з представником посольства, який і передав попередження від США. У результаті пройшло кілька зустрічей і після запитання про те, чи справді на Заході вважають Крим російською територією, питання були зняті.

"Щодо мого звільнення, то я після того був призначений заступником голови Офісу Президента України. Вважати це звільненням? Можливо, так. Однак у такому випадку це виглядає підвищенням. Звільнення через підвищення", — каже колишній начальник української розвідки.

Участь у Кримській операції Кирила Буданова: деталі

Окремо в матеріалі американської газети написали, що нинішній начальник ГУР Кирило Буданов також брав участь в операції на окупованому півострові, яку засудили у Вашингтоні.

Він був керівником групи, яка розуміла, що в разі провалу, росіяни візьмуть українських захисників у полон і почнуть їх катувати або вбивати. Заздалегідь групі, яка і здійснювала висадку, вдалося домовитися про заходи безпеки. Було ухвалено рішення, що живим ніхто в полон не потрапить.

"Навіть коли вони поверталися вплав через притоку, вони пливли понад 6 годин із гранатами в руках. Навіть якби цих хлопців намагалися дістати з води, ніхто б живими їх не дістав. Це безпрецедентна мужність і відданість як ГУР, так і українському народу. Уявіть собі, це 2016 рік. Ще задовго до російського повномасштабного вторгнення", — підсумував Валерій Кондратюк.

Такий вчинок був шоком для російських спецслужб, адже вони думали, що контролюють українські силові органи. Після цього до противника прийшло розуміння того, як швидко змінюється динаміка.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що ГУР готує нові "сюрпризи" для російських окупантів у Криму. Представник розвідки Андрій Юсов анонсував "комплексний сюрприз" для ЗС РФ. Він запевнив, що операції на окупованому півострові реалізують уже "найближчим часом".

22 лютого партизани показали лінії оборони росіян у Криму. Ворожі фортифікаційні споруди розташовані в селі Окунівка. Партизани закликали росіян "акуратніше ходити", оскільки на об'єкті їм залишили "подарунки".