"С гранатами в руках": экс-глава ГУР рассказал о спецоперации в Крыму, которая возмутила США

По словам генерала-лейтенанта Валерия Кондратюка, за несколько лет до полномасштабного вторжения появилась информация о том, что Россия может готовить десантную операцию и копит на полуострове вертолеты. Тогда украинская разведка решила действовать на свое усмотрение.

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Операции на территории временно Крымского полуострова сейчас время от времени проводятся, однако в первые годы российской агрессии американские спецслужбы были против этого. Экс-глава Службы внешней разведки (СВР) Украины и бывший начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в интервью для "24 канала" рассказал об этом подробнее.

В материале The New York Times про сотрудничество Украины с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) пошла речь о том, что украинская сторона несколько лет назад провела силовую операцию в Крыму, после чего Валерий Кондратюк мог быть уволен с должности из-за реакции Вашингтона. Сам он решил раскрыть все карты по этому поводу.

"Такая операция действительно имела место. Мы получили разведывательную информацию, что Россия размещает большое количество вертолетов на территории оккупированного Крыма, на аэродроме Джанкой. Мы в разведке всегда расцениваем худший сценарий, что это была подготовка к десантной операции на низких высотах, когда наша ПВО будет не способной ни заметить, ни поразить вертолеты", — рассказывает бывший глава ГУР.

Отдельно было добавлено, что украинская сторона пыталась предвидеть все и готовилась к худшему сценарию перед операцией в Крыму. Тогда поддержки Запада в этом вопросе не было, потому что он ограничивался политическими решениями Белого дома, главой которого тогда являлся Барак Обама.

Валерий Кондратюк после этого имел разговоры с представителем посольства, который и передал предупреждение от США. В результате прошло несколько встреч и после вопроса о том, действительно ли на Западе считают Крым российской территорией, вопросы были сняты.

"Относительно моего увольнения, то я после того был назначен заместителем главы Офиса Президента Украины. Считать это увольнением? Возможно, да. Однако в таком случае это выглядит повышением. Увольнение через повышение", — говорит бывший начальник украинской разведки.

Участие в Крымской операции Кирилла Буданова: детали

Отдельно в материале американской газеты написали, что нынешний начальник ГУР Кирилл Буданов также участвовал в операции на оккупированном полуострове, которую осудили в Вашингтоне.

Он был руководителем группы, которая понимала, что в случае провала, россияне возьмут украинских защитников в плен и начнут их пытать или убивать. Заранее группе, которая и совершала высадку, удалось договориться о мерах безопасности. Было принято решение, что живым никто в плен не попадет.

"Даже когда они возвращались вплавь через приток, они плыли более 6 часов с гранатами в руках. Даже если бы этих ребят пытались достать из воды, никто бы живыми их не достал. Это беспрецедентное мужество и преданность как ГУР, так и украинскому народу. Представьте себе, это 2016 год. Еще задолго до российского полномасштабного вторжения", — подытожил Валерий Кондратюк.

Такой поступок был шоком для российских спецслужб, ведь они думали, что контролируют украинские силовые органы. После этого к противнику пришло понимание того, как быстро меняется динамика.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что ГУР готовит новые "сюрпризы" для российских оккупантов в Крыму. Представитель разведки Андрей Юсов анонсировал "комплексный сюрприз" для ВС РФ. Он заверил, что операции на оккупированном полуострове реализуют уже "в ближайшее время".

22 февраля партизаны показали линии обороны россиян в Крыму. Вражеские фортификационные сооружения расположены в селе Окуневка. Партизаны призвали россиян "аккуратнее ходить", поскольку на объекте им оставили "подарки".