НАТО дає вказівки не всім: Фінляндія дозволяє Україні бити своєю зброєю по території РФ

У оборонному комітеті парламенту Фінляндії заявили, що обмеження на застосування зброї не встановлені. У НАТО підтвердили, що не виступають проти ураження військових цілей на території РФ.

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Фінляндія не обмежує використання поставленої військової допомоги для України. Наданою країною зброєю можна бити по території РФ. Про це з посиланням на парламентський комітет з питань оборони та Міноборони повідомили 28 лютого в YLE.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен пояснив, що обмеження на використання зброї переважно встановлюють країни, які поставляють в Україну далекобійні системи. В оборонному комітеті парламенту розповіли, що Фінляндія таких обмежень не встановлювала.

Україна має право застосовувати поставлену зброю для ураження військових цілей на російській території. Однак, як повідомляється, дальність дії отриманого від Фінляндії озброєння менша, ніж, наприклад, у ракет великої дальності.

Журналісти звернулись за коментарем до НАТО. В альянсі пояснили, що можливі вказівки щодо "меж" використання поставленої в Україну зброї стосуються окремих країн-членів. Загалом позиція НАТО полягає в тому, що Київ має право на самооборону та може завдавати удари по військових цілях РФ поза кордоном країни.

У ЗМІ додали, що Фінляндія публічно не оголошувала, яка зброя була поставлена в Україну.

Нагадаємо, 26 лютого у Нідерландах оголосили виділення 100 мільйонів євро на боєприпаси для ЗСУ.

Також 26 лютого голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українським військам бракує боєприпасів. Міністр закликав призупинити експорт зброї з Європи до усіх країн окрім України.