"Для досягнення консенсусу": у Китаї назвали мету візиту посланника в Україну, ЄС і Росію

За словами спікера МЗС КНР Мао Нін, Пекін готовий співпрацювати для припинення "конфлікту".

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Китай направляє спеціального представника Лі Хуея в Україну, а також до країн Європейського Союзу і Росії, з метою підготовки до передбачуваних мирних переговорів. Про це повідомляє спікер Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, передає видання Global Times.

Вона заявила, що тривала війна Росії проти України "не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти".

Речниця Міністерства закордонних справ доповнила, що Китай готовий співпрацювати для припинення "конфлікту" та його політичного врегулювання. При цьому Мао Нін назвала війну "українською кризою".

"Основною метою цього раунду човникової дипломатії є досягнення консенсусу для припинення конфлікту і підготовки шляху до мирних переговорів, і Китай готовий і надалі відігравати свою роль і вносити більше мудрості в політичне врегулювання", — сказала речниця МЗС.

Нагадаємо, що 29 лютого помічник президента РФ Володимир Мединськийготовий знову поїхати на переговори з представниками України, якщо отримає таке доручення.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 28 лютого заявив, що його країна знову готова надати майданчик для відповідних переговорів України та РФ. Політик переконаний у тому, що необхідною умовою для успіху мирних ініціатив щодо України є участь обох сторін у таких заходах. Він висловив готовність знову надати стіл для переговорів, які раніше вже відбувалися в Стамбулі.