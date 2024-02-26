У Китаї скандал: громадян КНР не пустили на "найдосконаліший" військовий літак Німеччини

А400М Airbus вважається одним із найкращих у своєму роді військово-транспортних літаків. Доставляє війська на невеликі необлаштовані злітно-посадкові смуги на передовій і перевозить на бази великогабаритну техніку.

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Відвідувачі з Китаю заявили, що їм не дозволили піднятися на борт німецького військового літака під час авіашоу в Сінгапурі. Компанії-виробнику "аеробусів" навіть довелося просити вибачення. Про це повідомляє BBC.

Повідомляють, що цей випадок стався на Singapore Airshow — одній із найбільших у регіоні виставок комерційної та військової авіації.

Заяви гостей стали вірусними в китайських соціальних мережах і викликали дискусії. Офіційні особи Німеччини поки не коментують подію, але представники Airbus перепросили за "будь-які незручності".

В одному зі знятих відео жінка з посвідченням особи Airbus запитала відвідувача про його національність, коли той зібрався піднятися на борт транспортного Airbus A400M, який належить німецьким ВПС Luftwaffe. Представниця компанії пояснила, що їй потрібно з'ясувати, якої країни в чоловіка паспорт, "тому що це німецький літак".

Коли він сказав, що він китаєць, жінка почала рішуче протестувати, пославшись на "німецькі правила" і "військові обмеження".

Журналісти BBC зазначили, що літаки на задньому плані та посвідчення особи жінки виглядають як справжні.

Деякі інші гості з Китаю також заявляли в мережі, що їх не пустили в літак. Один із блогерів повідомив, що його прогнали німецькі військові й що він подав офіційну скаргу організаторам авіашоу, стверджуючи, що він "дискримінує китайців".

Коментатори на платформі Weibo зазначили, що китайським відвідувачам дозволили відвідувати військові літаки інших країн, і висловилися з критикою на адресу Airbus і німецьких військових.

Журналісти зв'язалися з посольством Німеччини в Сінгапурі, але їх скерували до керівництва Airbus, яке "відповідало за безпеку та управління входом" у літак.

Але європейський виробник літаків повідомив BBC, що їм відомо, що деякі відвідувачі авіашоу в Сінгапурі "порушили питання про доступ" до літака А400М.

"Ми негайно зв'язалися і скоординували свої дії із замовником і нашими командами Airbus на авіашоу, щоб гарантувати, що літак буде відкритий для всіх відвідувачів до його кінця. Ми щиро перепрошуємо за будь-які незручності, яких це могло завдати", — сказали представники компанії.

Airbus називає А400М найдосконалішим з наявних військово-транспортних літаків. Він може доставляти війська на невеликі непідготовлені злітно-посадкові смуги на полі бою, а також перевозити на бази великогабаритну техніку. До всього іншого, виконувати роль дозаправника в повітрі.

Випадок стався на тлі стурбованості Європи, що зростає щодо доступу китайської держави до західних військових технологій. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн торік застерігала від європейських технологій, які можуть посилити військовий потенціал Китаю.

Нагадаємо, що нові БМП CV90, оснащені ізраїльським захистом "Залізний кулак", можуть стати найкращими в битві проти РФ.

Також повідомлялося, що після виходу ЗСУ з Авдіївки в Китаї заявили про ненадійний Захід.