А400М Airbus считается одним из лучших в своем роде военно-транспортных самолетов. Доставляет войска на небольшие необустроенные взлетно-посадочные полосы на передовой и перевозит на базы крупногабаритную технику.

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Посетители из Китая заявили, что им не разрешили подняться на борт немецкого военного самолета во время авиашоу в Сингапуре. Компании-производителю "аэробусов" даже пришлось извиниться. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что этот случай произошел на Singapore Airshow — одной из крупнейших в регионе выставок коммерческой и военной авиации.

Заявления гостей стали вирусными в китайских социальных сетях и вызвали дискуссии. Официальные лица Германии пока не комментируют произошедшее, но представители Airbus извинились за "любые неудобства".

В одном из снятых видео женщина с удостоверением личности Airbus спросила посетителя о его национальности, когда тот собрался подняться на борт транспортного Airbus A400M, который принадлежит немецким ВВС Luftwaffe. Представительница компании объяснила, что ей нужно выяснить, какой страны у мужчины паспорт, "потому что это немецкий самолет".

Когда он сказал, что он китаец, женщина начала решительно протестовать, сославшись на "немецкие правила" и "военные ограничения".

Журналисты BBC отметили, что самолеты на заднем плане и удостоверение личности женщины выглядят как настоящие.

Некоторые другие гости из Китая также заявляли в сети, что их не пустили в самолет.

Один из блогеров сообщил, что его прогнали немецкие военные и что он подал официальную жалобу организаторам авиашоу, утверждая, что он "дискриминирует китайцев".

Комментаторы на платформе Weibo отметили, что китайским посетителям разрешили посещать военные самолеты других стран, и высказались с критикой в адрес Airbus и немецких военных.

Журналисты связались с посольством Германии в Сингапуре, но их их направили к руководству Airbus, которое "отвечало за безопасность и управление входом" в самолет.

Но европейский производитель самолетов сообщил BBC, что им известно, что некоторые посетители авиашоу в Сингапуре "подняли вопросы о доступе" к самолету А400М.

"Мы немедленно связались и скоординировали свои действия с заказчиком и нашими командами Airbus на авиашоу, чтобы гарантировать, что самолет будет открыт для всех посетителей до его конца. Мы искренне извиняемся за любые неудобства, которые это могло причинить", — сказали представители компании.

Airbus называет А400М самым совершенным из существующих военно-транспортных самолетов. Он может доставлять войска на небольшие неподготовленные взлетно-посадочные полосы на поле боя, а также перевозить на базы крупногабаритную технику. Ко всему прочему, выполнять роль дозаправщика в воздухе.

Случай произошел на фоне растущей обеспокоенности Европы относительно доступа китайского государства к западным военным технологиям. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом году предостерегала от европейских технологий, которые могут усилить военный потенциал Китая.

Напомним, что новые БМП CV90, оснащенные израильской защитой "Железный кулак", могут стать лучшими в битве против РФ.

Также сообщалось, что после выхода ВСУ из Авдеевки в Китае заявили о ненадежном Западе.