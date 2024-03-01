Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами: про що йдеться в документі

Документ регламентує надання та розширення допомоги Києву протягом наступних 10 років. У рамках цієї угоди Україна отримає 2 млрд євро у 2024 році.

Related video

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 березня підписали двосторонню угоду з безпеки між країнами. Угоду було укладено в Харкові, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що перед підписанням глави держав провели переговори у вузькому, розширеному форматах, а також у форматі засідання військового кабінету. Угоду було укладено в рамках Спільної декларації "великої сімки" про підтримку України, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року.

"Угода закріплює рішення Нідерландів продовжувати співпрацю з метою подальшого надання та розширення допомоги Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде необхідно", — йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписують договір про безпеку

Документ діє протягом 10 років з моменту підписання. Він, зокрема, передбачає надання з боку Нідерландів військової допомоги на 2 млрд євро у 2024-му і продовження оборонної підтримки протягом наступних 10 років.

Також у рамках домовленостей Україна зможе розраховувати на надання сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Зокрема, йдеться про системи ППО, артилерію, бронетехніку, а також засоби для підтримки морських і повітряних сил.

Важливо

Нова лінія протистояння. Чому війна в Україні — це рольова модель для Європи

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, при цьому кожна угода з окремо взятою країною унікальна. На сьогодні Україна підписала договори про гарантії безпеки з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Італією, Канадою та Нідерландами.