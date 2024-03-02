Франція передасть авіабомби Hammer: експерт розповів, як ЗСУ можуть їх використовувати

Авіабомби оснащені особливим двигуном, тож їх можна використовувати навіть із літаків штурмової авіації

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Франція надасть Збройним силам України авіабомби AASM Hammer, які будуть сумісні з повітряними суднами Су-24 і МіГ-29. У межах угоди Україна планує отримати щонайменше 300 таких боєприпасів у 2024 році. Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі виданню "24 Канал".

Щомісяця французька сторона зобов'язується передавати близько 50 авіабомб. Зазначається, що ці боєприпаси не тільки сумісні з радянськими літаками, такими як Су-24 і МіГ-29, а й підходять для французьких і американських винищувачів F-16.

Бомби AASM Hammer є аналогом російських УПАБ-1500, однак вони не є примітивними, а скоріше сучасними. Ці бомби мають калібр від 250 до 1000 кілограмів. На відміну від російських бомб, AASM Hammer мають додатковий невеликий твердопаливний ракетний двигун.

"Завдяки цьому двигуну, авіабомби Hammer можна використовувати навіть із літаків штурмової авіації", — зазначив авіаційний експерт.

Україна вже отримувала американські крилаті бомби JDAM-ER, які були аналогічні російським УПАБ. Однак через обмеження в тактиці використання, ці бомби не могли бути задіяні. JDAM-ER вимагали скидання з відстані 30-40 кілометрів, тоді як російські зенітно-ракетні системи, включно з С-400, мали здатність вражати повітряні цілі на відстані до 200 кілометрів.

"Ми мали можливість скинути бомбу, але щоразу літак міг бути вражений російськими зенітними ракетами. Не було сенсу ризикувати", — пояснив він.

Французькі авіабомби Hammer, обладнані додатковим двигуном, мають можливість пролетіти відстань до 20 кілометрів, навіть якщо їх скидати з невеликих висот, приблизно від 300 до 500 метрів.

"Тоді ми цими бомбами зможемо працювати по російських лініях оборони. А ось по російських тилах — навряд чи, тому що буде ризиковано використовувати літаки, які будуть скидати ці бомби", — підкреслив Валерій Романенко.

Нагадаємо, 18 січня Франція анонсувала постачання авіабомб AASM Hammer Україні. Щомісяця буде 50 снарядів.

7 лютого ЗМІ писали, що Франція має зайві винищувачі Mirage 2000D, які є носіями ракет SCALP-EG і бомб AASM.