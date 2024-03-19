Джон Кеннеді, герцог Веллінгтон та сучасна війна. Як історія допомагає політикам приймати рішення

Джон Кеннеді розв'язав Карибську кризу, бо мислив категоріями часу. Герцог Веллінгтон називав перемогу при Ватерлоо випадковістю. Історичні аналогії, аксіоми та уроки продовжують впливати на те, як лідери орієнтуються, ухвалюють рішення та діють на світовій арені.

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Шотландський поет, романіст та історик Ендрю Ленг одного разу зауважив, що політики використовують статистику так само, як п'яниця використовує ліхтарний стовп: "радше для підтримки, ніж для освітлення". Цей вислів можна застосувати і до того, як політики використовують або, радше, зловживають історією. Від непорівнюваних аналогій до натягнутих паралелей – перелік зловживань змусив деяких істориків засумніватися в цінності історичних уроків та аналогій як дороговказу для стратегів.

Фокус переклав статтю Джо Донато про те, як можна вчитися на уроках історії.

У своїй нещодавній статті історик Джозеф Стіб застеріг політиків від надмірного захоплення уроками історії через постійну небезпеку перекручення і неправильного застосування фактів. Його застереження цілком обґрунтоване, але він випускає з поля зору корисні методи, розроблені прикладними істориками для обходу тих самих підводних каменів, про які він нарікає. Ці методи являють собою контрольний список, що дає змогу оцінювати аналогії, ставити під сумнів припущення і поміщати ситуації в належний історичний контекст; вони спонукають політиків систематично ретельно вивчати історичні паралелі і підкріплювати свої твердження доказами, а не інстинктами. Їхнє використання не усуне зловживання історією, але дасть змогу вдосконалити методи пошуку та застосування історичних уроків у процесі ухвалення рішень.

Історичні аналогії під час ухвалення рішень неминучі. Минуле, зазначає Роберт Кроукрофт, – це "наше єдине сховище інформації про те, що працює, а що ні; нам більше нема на що спертися". Паралелі з минулого дають змогу стратегам орієнтуватися в складних і динамічних ситуаціях. Вони являють собою незамінний адаптивний метод, що дає змогу обґрунтовувати судження, розпізнавати закономірності та розуміти одвічні рушійні сили криз і конфліктів. Попри постійну небезпеку спотворення інформації, без уроків історії політики опинилися би у ще скрутнішому становищі. Тому було б нерозумно відмовлятися від цих інструментів, особливо з огляду на брак рівноцінної заміни. За розумного підбору та застосування історичні аналоги можуть стати безцінними помічниками в запобіганні війнам та управлінні різношерстими іноземними партнерами. Попри свої обмеження, історичні аналогії, аксіоми та уроки продовжуватимуть інформувати і впливати на те, як лідери орієнтуються, ухвалюють рішення і діють на світовій арені. Тому історики мають прагнути, щоб політики використовували їхні уроки з більшою точністю.

Методи мислення в часі

У своїй класичній праці "Мислення в часі: використання історії для тих, хто ухвалює рішення" покійні гарвардські історики Річард Нойштадт та Ернест Мей спробували дослідити, проаналізувати та виправити безсистемне використання історії, що призвело до провалів зовнішньої та внутрішньої політики їхнього часу. У 1986 році автори писали, що в попередні десятиліття під час обговорення поточних ситуацій політики надто часто переходили безпосередньо до висновків, приділяючи недостатню увагу передісторії та історичному контексту. Ключові передумови приймалися без ретельної оцінки, а посилання на історію, коли вони все ж таки виникали, часто мали форму простих аналогій з минулого, що першими спали на думку. Під невблаганним тиском часу необхідність ухвалення рішення штовхала лідерів до непродуманого курсу дій. Історія, як і інтелект, є найважливішим чинником ухвалення рішень, а ймовірнісні судження, які вона формує, складають суть рішення.

Iсторичні аналоги можуть стати безцінними помічниками в запобіганні війнам Фото: Flickr

Нойштадт і Мей розробили серію "мініметодів", спрямованих на сповільнення "занурення в діяльність" та розробку більш систематичного підґрунтя для використання історії в процесі ухвалення рішень. Головний метод, який, як вони сподівалися, стане стандартною практикою політиків, спрямований на запобігання переходу від припущень і аналогій безпосередньо до готових рішень. При виникненні проблемних ситуацій особам, які ухвалюють рішення, давали вказівки перерахувати відомі, сумнівні та ймовірні факти (з погляду чиновника), які відрізняють поточний стан від минулого. Коли у політиків виникали аналогії, вони перелічували подібності та відмінності між двома ситуаціями, виділяючи при цьому моменти, які відображають відмінності. Мей зауважує, що якщо не буде зазначено хоча б три пункти відмінності та подібності, продовжувати обговорення безглуздо. Цілком логічно, що ця проста вправа допоможе позбутися поширених хибних аналогій, які спотворюють наш сучасний дискурс.

Упродовж майже 300 сторінок Нойштадт і Мей викладають близько дюжини методів збагачення та поліпшення процесу прийняття рішень за рахунок систематичнішого та структурованішого застосування історії. Розуміння "історії питання" та розміщення людей, організацій і подій у належному контексті – головні цілі їхньої методології. За допомогою простих часових шкал фахівці можуть простежити основні події якомога далі в минуле, зазначаючи тенденції та зміни. Ставлячи журналістські запитання (тобто хто, що, де, як, коли і чому), можна уточнити деталі і ще більше конкретизувати картину, що складається. Інші методи включають в себе розміщення ставок і коефіцієнтів очікуваних результатів і постановку питання Александера (тобто які нові докази можуть змінити поточне припущення). Нарешті, перш ніж ухвалити рішення, слід покращити "початкову обізнаність" щодо ключових осіб та організацій, помістивши їх у відповідний історичний контекст і відзначивши ключові події та досвід, які сформували їхній світогляд.

Офіцери армії США можуть відмітити схожість між цими методами та елементами процесу ухвалення рішень в армії. Справді, тут застосовано методи прикладної історії, а також методи структурованого аналізу, що використовуються розвідувальною спільнотою США. З огляду на цю взаємодоповнюваність, важливим застосуванням цих методів може стати їхня інтеграція в офіційні процеси ухвалення рішень.

Наприклад, правильна історія питання і поміщення в контекст інформації про іракський народ 2002 року дали б змогу отримати глибше розуміння населення і його складної міжконфесійної динаміки до ухвалення рішення про усунення Саддама Хусейна (якого регулярно порівнювали з Адольфом Гітлером протягом десятиліть, що передували вторгненню США 2003 року). Порівняння подібностей і відмінностей між Іраком і Афганістаном у 2009 році могло б прояснити, чому тактика боротьби з повстанцями, успішна в першій державі, може не спрацювати так само добре в другій. Питання Александера може допомогти планувальникам переглянути припущення, які лежать в основі військових цілей Заходу в Україні. Наприклад, якщо Україна не зможе істотно наростити виробництво озброєнь усередині країни найближчими місяцями, вона може виявитися не в змозі підтримувати свої сили на місцях, що вимагатиме перегляду питання про те, коли слід вести мирні переговори.

Танк Abrams під час однієї з операцій в Іраку

Метод на практиці: історія успіху

У своїй роботі Нойштадт і Мей розглянули безліч прикладів із попередніх трьох десятиліть американської історії. Деякі з них були класифіковані як "історії жахів", у яких неправильно витлумачені історичні аналоги, хибні припущення та недостатнє знання важливих питань призвели політиків до фатальних прорахунків. Найяскравішим прикладом успішного застосування методу і прикладом ефективного використання історії в процесі прийняття рішень є управління ракетною кризою на Кубі. Хоча до методів, викладених у книжці "Мислення в часі", залишалося ще чверть століття, їхній відбиток можна побачити в рефлексивному й систематичному підході, який президент Джон Ф. Кеннеді та його команда використовували для застосування паралелей із минулого у своїх дискусіях і рішеннях у вирішальний момент осені 1962 року.

Найяскравішим прикладом успішного застосування методу і прикладом ефективного використання історії в процесі прийняття рішень є управління ракетною кризою на Кубі Фото: Getty Images

Із розвитком кризи в жовтні того року аналогії з недавнім минулим стали звичайним явищем. Однак, відходячи від стандартної практики, Кеннеді і його Виконавчий комітет піддали ці аналогії ретельній оцінці. Наприклад, переконлива моральна аналогія між передбачуваним американським ударом по Кубі та несподіваною японською атакою на Перл-Гарбор переконала Кеннеді відмовитися від поспішної повітряної атаки, а менш повчальні паралелі із Суецькою кризою (1956) або блокадою Берліна (1948-49) були відкинуті. Нойштадт і Мей зазначають, що "засідання Виконкому відрізнялися тим, що до аналогій вдавалися рідко, а коли вдавалися, то піддавали їх ретельній перевірці". Звичайно, ретельний аналіз дискусій Ради національної безпеки після цієї кризи може дати приклади ефективних аналогій, але постійне використання сумнівних аналогій для розв'язання сучасних безпекових питань свідчить про те, що систематична оцінка, якою керувалася адміністрація Кеннеді, з часом зійшла нанівець.

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Крім ефективної оцінки аналогій, члени Виконкому приділяли пильну увагу історії відповідних питань, людей і організацій, а також їхнім джерелам і контексту. Члени Виконкому постійно оцінювали припущення, що лежать в основі їхньої оцінки ситуації. Кеннеді консультувався з широким колом експертів і виявляв вражаючу відкритість до переоцінки власних припущень у міру надходження нової інформації. Він виявляв співчуття до свого радянського колеги, намагаючись поглянути на кризу з його точки зору. За кілька місяців до кризи він прочитав книжку Барбари Такман "Серпневі гармати", що стала класичною, яка надихнула його на історичні роздуми. Він був твердо впевнений, що майбутні історики не напишуть подібну роботу про те, як його адміністрація оступилася і призвела до катастрофи. Було би спрощенням стверджувати, що майстерне застосування історії стало причиною розрядки кризи, але також необачно ігнорувати ту ключову роль, яку вона відіграла у формуванні та ухваленні рішень.

Паралелі та закономірності

Нойштадт і Мей закликають майбутніх політиків накопичувати солідний запас історичних знань у дусі Кеннеді, на основі яких можна було б застосовувати їхні методи. Вони стверджують, що правильне судження ґрунтується на історичному розумінні, навіть якщо це розуміння значною мірою інтуїтивне або неусвідомлене. Герберт Саймон, піонер у царині вивчення процесу ухвалення рішень, зазначав, що інтуїція – це не більше і не менше ніж розпізнавання. Тож що багатше сховище історичних фактів у свідомості, то ширший діапазон потенційного розпізнавання образів. Звісно, середовище, в якому людина працює, незмінно впливає на здатність до інтуїції. У своїй епохальній праці "Мислення швидке і повільне" Деніел Канеман попереджає, що "інтуїції не можна довіряти за відсутності стабільних закономірностей у навколишньому середовищі". Однак складне середовище не є невпорядкованим за своєю природою, і деякі стабільні закономірності можуть існувати серед хаосу. Усе це говорить про існування надійного теоретичного підґрунтя для твердження, що глибоке знання історії може стимулювати розпізнавання образів, яке лежить в основі інтуїції. Однак при цьому необхідно використовувати методи, які допоможуть відрізнити інтуїтивний алмаз від скельця.

Висновок

Усталені методи і практика прикладної історії забезпечують основу для ухвалення ефективніших рішень. Їхнє прийняття та вдосконалення дасть змогу систематизувати способи формулювання історичних уроків і допоможе відучити політиків від схильності приймати на віру сумнівні історичні аналогії та діяти, не розібравшись у фактах. Ці методи, навіть за умови їх сумлінного застосування, не гарантують позитивних результатів, але, як сподівалися Нойштадт і Мей, вони можуть дати "трохи чіткіше відчуття мети або чіткіше відчуття небезпеки". У ширшому сенсі їхнє прийняття може допомогти лідерам розвинути те, що Френсіс Гевін називає "історичною чутливістю", яку він визначає як "знайомство з минулим і його потужними та часто непередбачуваними ритмами". Він уточнює, що це "не стільки метод, скільки практика, ментальне усвідомлення, проникливість, сприйнятливість до минулого і до того, як воно проявляється в нашому теперішньому світі". Систематичні методи аналізу та застосування історії існують почасти для того, щоб переконатися, що висновки та дії тих, хто прагне культивувати історичну чутливість, є… адекватними".

Усталені методи і практика прикладної історії забезпечують основу для ухвалення ефективніших рішень Фото: Getty Images

Поряд із сумнівом у концептуальній цінності аналогій і уроків, історики повинні нагадувати політикам про багатство ресурсів, доступних для поліпшення їхніх пошуків уроків з минулого. Ба більше, чиновники мають зробити кроки з інтеграції наявних і нових методів прикладної історії в офіційні процеси планування та ухвалення рішень. Ці методи, у поєднанні з іншими усталеними аналітичними методиками, незмінно підвищать гостроту й ефективність дискусій і подальших рішень. Спільнота національної безпеки має й надалі прагнути ліквідувати "брак історії", який позбавляє осіб, що ухвалюють рішення, палива для інтуїтивних суджень. Відсутність історичного чуття призводить до нечіткого погляду на наявні варіанти, а брак методологічної чіткості – до того, що з і без того неглибокого колодязя черпається зіпсована вода.

Нарешті, політикам слід навчитися мислити категоріями часу. Це передбачає розгляд поточних проблем з огляду на минуле і майбутнє, відточування розумового інстинкту, що дає змогу легко пов'язувати окремі явища в часі й постійно перевіряти наявність зв'язків. Таким чином, лідери оцінюватимуть свої дії в ширшому потоці часу, з усім смиренням, перспективою і розсудливістю, які дає знання контексту. Нескінченна низка нерозважливих рішень Вашингтона свідчить про те, що занадто мало політиків прийняли на озброєння складну систему співвіднесення минулого з сьогоденням.

Битва при Ватерлоо. Історія, як і інтелект, є найважливішим чинником ухвалення рішень Фото: Getty Images

Після перемоги при Ватерлоо герцог Веллінгтон сказав сучасникові, що ця битва була "найвипадковішою подією, яку ви коли-небудь бачили у своєму житті", а перемога або поразка залежали від, здавалось би, незначних дій і рішень. Під час вирішення державних питань "трохи чіткіше відчуття мети або трохи чіткіше відчуття небезпеки" можуть мати величезне значення.

Про автора

Джо Донато – капітан запасу армії США, нині працює істориком сучасності в Центрі військової історії армії США. У позаслужбовий час він є заступником директора з операцій Об'єднаного штабу в компанії Onebrief, Inc. У 2018-19 роках Джо служив військово-політичним радником командувача об'єднаної оперативної групи в Іраку, а у 2020-21 роках – науковим співробітником з питань стратегічної оборони при Міністерстві оборони США.