Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

M113, MaxxPro і Humvee: в Україні виробляють аналоги західних бронемашин, — ГУР (фото, відео)

військова бронетехніка українського виробництва, ЗСУ використання українських аналогів західної бронетехніки
Фото: Facebook ГУР | Бронетехніка українського виробництва вже довела свою ефективність у бойових операціях

Як зазначив представник ГУР Андрій Юсов, вітчизняна військова бронетехніка — це не дослідні зразки. Ця техніка вже довела свою ефективність безпосередньо на полі бою, зокрема під час бойових дій під Авдіївкою.

Related video

Українські фахівці налагодили виробництво аналогів західної військової бронетехніки — бронемашин M113, MaxxPro і Humvee. Про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Ці аналоги бронемашин відповідно дістали назви "Лис", "Сікач" і "Характерник".

"Це насправді дивовижна історія, коли на місці зуміли відновити, не втративши бойові можливості, з наявних матеріалів або з техніки, яка вже не була придатна. Або виготовляючи власні деталі. Зокрема, корпуси, інші окремі агрегати. Або використовуючи навіть застарілі радянські елементи з радянської техніки. Це все йде в хід, це все уже працює, це все вже використовується в бойових умовах", — підкреслив Юсов.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

При цьому представник ГУР зазначив, що вітчизняна військова техніка, про яку йдеться, — це не дослідні зразки. Ця техніка, за словами Юсова, вже довела свою ефективність безпосередньо на полі бою, зокрема під час оборонної операції та операції відходу українських військ під Авдіївкою.

Також "Сікач" і "Характерник", як розповів представник української розвідки, брали участь в операції з ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) на сході.

Що відомо про застосування української бронетехніки

Використовуючи аналоги Humvee, MaxxPro і M113 на полі бою проти армії РФ, бійці Сил оборони України завадили ворожій ДРГ зайти в тил до українського підрозділу.

У розпорядженні видання Defense Express опинилося відео бою одного зі спецпідрозділів Сил оборони України, в якому наші військові використовують аналоги американського бронеавтомобіля HMMWV (Humvee) та бронетранспортерів MaxxPro і M113. Як стверджує джерело, яке надало відео, подія відбулася в середині лютого на Запорізькому напрямку.

Виробництво власного озброєння в Україні

На озброєнні української армії багато різної зброї вітчизняного виробництва, зокрема безпілотних систем — як повітряних, так і наземних, надводних. Лише з початку 2024 року, за даними Міноборони, на озброєння Збройних сил України було допущено 60 нових видів зброї.

Крім того, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомляв, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "шахедів".

Днями українська компанія Inguar представила нову бойову броньовану машину Inguar-3 класу MRAP.

Важливо
Патронний завод на колесах. Як Україні організувати військове виробництво та чому це ще не зроблено
Патронний завод на колесах. Як Україні організувати військове виробництво та чому це ще не зроблено

Нагадаємо, Фокус писав, що за два місяці цьогоріч було кодифіковано і допущено до експлуатації у ЗСУ майже вдвічі більше зразків вітчизняного та іноземного озброєння і військової техніки (ОВТ), ніж за аналогічний період торік. При цьому заступник міністра оборони, генерал Іван Гаврилюк звернув увагу, що зростає не лише загальна кількість зразків ОВТ, допущених до експлуатації у ЗСУ, а й кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва.