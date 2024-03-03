M113, MaxxPro і Humvee: в Україні виробляють аналоги західних бронемашин, — ГУР (фото, відео)

Як зазначив представник ГУР Андрій Юсов, вітчизняна військова бронетехніка — це не дослідні зразки. Ця техніка вже довела свою ефективність безпосередньо на полі бою, зокрема під час бойових дій під Авдіївкою.

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Українські фахівці налагодили виробництво аналогів західної військової бронетехніки — бронемашин M113, MaxxPro і Humvee. Про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Ці аналоги бронемашин відповідно дістали назви "Лис", "Сікач" і "Характерник".

"Це насправді дивовижна історія, коли на місці зуміли відновити, не втративши бойові можливості, з наявних матеріалів або з техніки, яка вже не була придатна. Або виготовляючи власні деталі. Зокрема, корпуси, інші окремі агрегати. Або використовуючи навіть застарілі радянські елементи з радянської техніки. Це все йде в хід, це все уже працює, це все вже використовується в бойових умовах", — підкреслив Юсов.

При цьому представник ГУР зазначив, що вітчизняна військова техніка, про яку йдеться, — це не дослідні зразки. Ця техніка, за словами Юсова, вже довела свою ефективність безпосередньо на полі бою, зокрема під час оборонної операції та операції відходу українських військ під Авдіївкою.

Також "Сікач" і "Характерник", як розповів представник української розвідки, брали участь в операції з ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) на сході.

Що відомо про застосування української бронетехніки

Використовуючи аналоги Humvee, MaxxPro і M113 на полі бою проти армії РФ, бійці Сил оборони України завадили ворожій ДРГ зайти в тил до українського підрозділу.

У розпорядженні видання Defense Express опинилося відео бою одного зі спецпідрозділів Сил оборони України, в якому наші військові використовують аналоги американського бронеавтомобіля HMMWV (Humvee) та бронетранспортерів MaxxPro і M113. Як стверджує джерело, яке надало відео, подія відбулася в середині лютого на Запорізькому напрямку.

Виробництво власного озброєння в Україні

На озброєнні української армії багато різної зброї вітчизняного виробництва, зокрема безпілотних систем — як повітряних, так і наземних, надводних. Лише з початку 2024 року, за даними Міноборони, на озброєння Збройних сил України було допущено 60 нових видів зброї.

Крім того, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомляв, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "шахедів".

Днями українська компанія Inguar представила нову бойову броньовану машину Inguar-3 класу MRAP.

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Нагадаємо, Фокус писав, що за два місяці цьогоріч було кодифіковано і допущено до експлуатації у ЗСУ майже вдвічі більше зразків вітчизняного та іноземного озброєння і військової техніки (ОВТ), ніж за аналогічний період торік. При цьому заступник міністра оборони, генерал Іван Гаврилюк звернув увагу, що зростає не лише загальна кількість зразків ОВТ, допущених до експлуатації у ЗСУ, а й кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва.