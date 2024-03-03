"Злив" розмови німецьких офіцерів: Франція доставляє в Україну ракети SCALP на Audi Q7, — ЗМІ

Згідно з російською стенограмою розмови, яку Міноборони Німеччини підтвердило як автентичну, голова ВПС Інго Герхарц заявив, що англійці для перевезення ракет завжди використовують бронемашини Ridgeback.

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Голова ВПС Німеччини Інго Герхарц використовував телефонну лінію, яка не була зашифрована, аби обговорити "надзвичайно чутливі військові таємниці", включаючи використання британських людей, які могли б допомогти Німеччині розгорнути крилаті ракети в Україні. Про це повідомляє видання The Sunday Times.

У виданні наголошують, що Великобританія та інші союзники НАТО будуть налякані порушенням безпеки, яке канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "дуже серйозним".

Журналісти нагадали, що Росія перехопила переговори між генерал-лейтенантом Інго Герхарцем і трьома старшими офіцерами Люфтваффе, коли вони використовували стандартне готове програмне забезпечення для відеоконференцій Webex, яке працювало в офісі, для надсекретного військового планування.

Також у виданні зазначають, що Герхарц провів 38-хвилинну конференцію 19 лютого, перебуваючи за межами Німеччини, щоб обговорити потенційне розміщення німецьких крилатих ракет Taurus в Україні на тлі політичних розбіжностей у коаліції Шольца щодо цього кроку.

Про що говорили чиновники у Повітряних сил

Німецький генерал-лейтенант почав розмову зі слів, що "ніхто не знає, чому федеральний канцлер блокує відправку ракет — це породжує всілякі дивовижні чутки".

"Якщо нас запитають про способи доставки. Я знаю, як це роблять англійці. Вони завжди перевозять їх на бронемашинах Ridgeback. У них є кілька людей на місці", — сказав він, згідно з російською стенограмою розмови, яку Міноборони Німеччини підтвердило як автентичну.

Крім того, під час відповідної розмови Герхарц пояснив, як французи "надсилають Audi Q7, заряджені ракетами Scalp, в Україну".

Audi Q7 / Фото: Вікіпедія

Повідомляється, що генерал ВПС підключився до розмови зі свого мобільного телефону з номера готелю в Сінгапурі.

Нагадаємо, 1 березня ЗМІ писали, що Велика Британія схиляє Німеччину надати Україні ракети Taurus.

Також 1 березня Олаф Шольц пояснив, що Німеччина не може передати Україні ракети Taurus, тому що вони можуть атакувати цілі в Москві.