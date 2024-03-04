За недосвідченими 40–50-річними йшли професіонали: в ISW розповіли, як змінилися штурми ЗС РФ

За словами одного військовослужбовця ЗСУ, приблизно 3/4 росіян, з якими його підрозділ вступив у бій під Авдіївкою, були "пристойно" підготовлені, а решта діяли сумбурно.

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Російські сили, що діють на Авдіївському напрямку, схоже, пристосовуються до ведення наступальних наземних операцій, у яких бере участь і підготовлений, і недосвідчений особовий склад. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 3 лютого.

2 березня у виданні The Washington Post вийшло інтерв'ю з кількома українськими військовослужбовцями з 3-ї штурмової бригади. Обговорювали нищівні хвильові атаки російських військ в Авдіївці перед захопленням міста в середині лютого. Деякі бійці ЗСУ назвали російські сили, які брали участь у штурмах, як добре підготовлені. За словами одного військовослужбовця ЗСУ, приблизно три четверті росіян, з якими його підрозділ вступив у бій під Авдіївкою, судячи з усього, були "пристойно" підготовленими, а решта були "просто збентежені".

Один український захисник пригадав, що група добре навчених росіян використовувала реактивні гранати, щоб потрапити на позиції ЗСУ. Інший розповів, що недосвідчені російські військовослужбовці вже не штурмували його позиції після того, як він застрелив вісьмох за день. За його словами, ЗС РФ відправляли недосвідчених віком 40–50 років для хвильових атак щоранку, вдень і ввечері без захисних жилетів і касок. У деяких росіян було сучасне екіпірування, в інших — тільки гвинтівки.

ЗС РФ, імовірно, відправляли погано навчений персонал у щоденні масовані атаки на українські позиції, навчений кадровий склад, своєю чергою, штурмував конкретні позиції, після того, як українські захисники втомлювалися. Для підтримання високого темпу наступальних операцій під Авдіївкою російські війська, ймовірно, намагалися використати особовий склад різного рівня підготовки, щоб підготовлені частини та з'єднання швидко не виснажилися.

Нагадаємо, що російські війська утримують 122 000 військовослужбовців під Куп'янськом.

Також повідомлялося, що російські війська наближаються до Часового Яру. Україна може втратити село Іванівське.