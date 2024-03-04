Для знищення флоту РФ: Британія виділила £200 мільйонів на дрони для України

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, перед Збройними силами стоїть завдання масштабувати успіхи в Чорному морі, а для цього потрібно виробляти більше безпілотників.

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Велика Британія виділила 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво дронів для України. Про це в понеділок, 4 березня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на своїй сторінці в Facebook.

За словами голови оборонного відомства, він разом із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським під час телефонної розмови обмінялися з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройними силами адміралом сером Ентоні Радакіном інформацією про поточну оперативну обстановку.

Крім того, як розповів Умєров, вони обговорили з британськими колегами можливості розширення співпраці в межах Коаліції з розвитку морських можливостей.

"Ми повинні масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту. Тому нам потрібно збільшити використання безпілотників в Україні", — заявив Умєров.

Нагадаємо, 11 лютого заявив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Україна наздогнала Російську Федерацію за кількістю дронів-камікадзе дальнього радіуса дії. За його словами, у цьому питанні Україна буде далі масштабуватися. Також очікується поява поліпшеної версії морського дрона MAGURA.

Раніше, 7 лютого, повідомлялося, що Україна збільшила виробництво засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для своїх збройних сил. За даними командування, в українських фахівців є зразки озброєнь противника, які вивчаються для того, щоб знайти більше способів їм протидіяти.