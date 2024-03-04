Для уничтожения флота РФ: Британия выделила £200 миллионов на дроны для Украины

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, перед Вооруженными силами стоит задача масштабировать успехи в Черном море, а для этого нужно производить больше беспилотников.

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Великобритания выделила 200 миллионов фунтов стерлингов на производство дронов для Украины. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook.

По словам главы оборонного ведомства, он вместе с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским в ходе телефонного разговора обменялись с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом сэром Энтони Радакином информацией о текущей оперативной обстановке.

Кроме того, как рассказал Умеров, они обсудили с британскими коллегами возможности расширения сотрудничества в рамках Коалиции по развитию морских возможностей.

"Мы должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота. Поэтому нам нужно увеличить использование беспилотников в Украине", — заявил Умеров.

Напомним, 11 февраля заявил вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Украина догнала Российскую Федерацию по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. По его словам, в этом вопросе Украина будет дальше масштабироваться. Также ожидается появление улучшенной версии морского дрона MAGURA.

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что Украина увеличила производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для своих вооруженных сил. По данным командования, у украинских специалистов есть образцы вооружений противника, которые изучаются для того, чтобы найти больше способов им противодействовать.