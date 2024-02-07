Украина наращивает производство средств РЭБ: в ВСУ раскрыли детали

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что перед украинскими защитниками стоит задача не только подавить сигнал навигации вражеской ракеты или БПЛА, но и приземлить их в безлюдной местности.

Related video

Украина увеличила производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для своих вооруженных сил. Как заявил 7 февраля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, на сегодняшний день важно именно этим средствами защищать населенные пункты на территории нашей страны.

В ходе обсуждения сегодняшней воздушной атаки противника было отмечено, что в официальных сводках украинского командования отельно начали упоминаться средства, с помощью которых были перехвачены вражеские ракеты и БПЛА. Среди них начали указывать и системы РЭБ.

Игнат по этому поводу рассказал, что такие средства применялись украинской ПВО всегда с момента полномасштабного вторжения РФ.

"Но Украина начала наращивать темпы производства и постановки на вооружение средств радиоэлектронной борьбы. Надо понимать, насколько это важно на сегодняшний день — защищать именно этими средствами и войска, и населенные пункты", — сказал Игнат.

Полковник пояснил, что с помощью таких систем необходимо не только подавить сигнал навигации, по которому следует ракета или беспилотник, но и приземлить их в безлюдной местности.

"Сильно детализировать относительно работы РЭБ мы не можем. Обычно, мы лаконично сообщаем, что часть ракет, которых нет в статистике сбитых, могла быть подавлена средствами РЭБ. И, безусловно, вопрос наращивания количества РЭБ будет на слуху. Потому что за этим будущее", — подчеркнул Игнат.

Важно

Более 50 млн долларов: сколько потратили оккупанты на ракеты и дроны для обстрела (подсчет)

Спикер ВВС добавил, что украинским силам необходимо развивать и более мощные станции РЭБ, которые смогут предотвратить попадание и вражеских FPV-дронов и ракет. Для этого у украинских специалистов есть образцы вооружений противника, которые изучаются для того, чтобы найти больше способов им противодействовать.

Напомним, утром 7 февраля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Враг применил беспилотные системы типа Shahed-136/131 и различные ракеты — Х-101/Х-555/Х-55, Х-22, "Искандер-М" и др.