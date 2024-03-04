"За дітей Одеси": ЗСУ вдарили КАБом по загарбниках на лівобережжі Херсонської області (відео)

За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, боєприпасом було ліквідовано важливий військовий об'єкт окупантів.

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Бійці Збройних сил України завдали удару по військовому об'єкту на території тимчасово окупованої частини Херсонської області. Для цього було використано керовану авіабомбу. Про це повідомив командувач ЗС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Так, успішну операцію було проведено в понеділок, 4 березня.

"Окупована Херсонщина. Ураження ворожого об'єкта керованою авіабомбою", — написав він.

У відео також показали снаряд, яким було завдано удару. На ньому написано: "За дітей Одеси. З ненавистю. Без поваги".

ЗСУ вдарили керованою авіабомбою по загарбниках на лівобережжі Херсонської області

Генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за "успішну бойову роботу".

"Горіть у пеклі, орки!" — додав він.

Що відомо про ситуацію в Херсонській області

За шість місяців після форсування Дніпра в Херсонській області та захоплення плацдарму в селі Кринки на лівому березі, українська морська піхота не тільки утримує свої позиції, а й повільно рухається до сусіднього населеного пункту Козачі Лагері.

Фокус писав, що, за словами керівника пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, нагнітання ситуації на Херсонщині та плацдарму на лівому березі Дніпра дуже вигідне саме ворогу.

21 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив про нібито захоплення Кринків у Херсонській області та зачистку населеного пункту від українських військових.

А 20 лютого повідомлялося, що в ОК "Південь" розповіли про складнощі у ЗС РФ під Кринками. За словами Наталії Гуменюк, за добу фіксується 5 спроб штурмів із двох або трьох сторін із метою вибити українських воїнів із населеного пункту, але вони безуспішні.