Плацдарм не тільки в Кринках: ЗСУ намагалися висадитися на Тендрівській косі, — ISW (карти)

За словами аналітиків, Сили оборони спробували спрямувати десант до невеликого піщаного району на південь від Кінбурнської коси. Проводили атаки в районі Піщанівки та Підстепового Херсонської області, щоб відвернути ЗС РФ від Кринок, куди перекидали підкріплення. Своєю чергою, війська РФ просунулися в районі Сватового, Донецька та Авдіївки.

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28 лютого російські війська просунулися на північний захід від Сватового на тлі позиційних боїв на лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна. На геолокованих кадрах видно, що ЗС РФ просунулися до Табаївки. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 28 лютого.

Бахмут

Карта боїв у районі Бахмута

Повідомляють, що 28 лютого російські війська просунулися на захід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Російські військові блогери стверджують, що війська просунулися до Іванівського і, можливо, захопили все селище. Хоча хтось із "військкорів" повідомив, що це не так. У ISW є візуальне підтвердження присутності російських військ на східній околиці Іванівського.

Район Авдіївки

28 лютого російські війська просунулися на захід і північний захід від Авдіївки та продовжили наступ у цьому районі. Геолоковані кадри показали, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки. Додаткові геолоковані кадри, опубліковані 27 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися недалеко від Степового.

28 лютого російське Міністерство оборони заявило, що Степове зайняли елементи Центрального угруповання військ РФ. Представник групи військ Таврійського напрямку ЗСУ Дмитро Лиховій заявив 27 лютого, що українські війська відійшли зі Степового після запеклих боїв у ніч із 26 на 27 лютого.

Українські офіційні особи продовжують повідомляти, що Сили оборони стабілізували лінію безпосередньо на захід від Авдіївки. За словами Лиховія, ЗСУ вирішили побудувати оборону по лінії Тоненьке–Орлівка–Бердичі, де місцевість і кілька водоймів сприяють оборонним діям.

Він зазначив, що ЗСУ заблокували просування російських військ на околиці Орлівки.

Донецьк

Карта боїв у районі Донецька

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька. Є візуальні підтвердження, що підрозділи російської 5-ї мотострілецької бригади за підтримки бронетехніки нещодавно просунулися на південній околиці Красногорівки (на захід від Донецька).

Одне з російських джерел повідомило, що ЗС РФ просунулися на глибину до 200 метрів у районі Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки й Перемоги.

Велика Новосілка: "Повільний наступ" на позиції ЗСУ

28 лютого в цьому районі тривали обмежені позиційні бої, але без підтверджених змін лінії фронту.

Повідомляють про бої біля Вугледара; південніше Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного; на південний захід від Великої Новосілки в районі Приютного і Малинівки.

Російський "військкор" повідомив про невдалі спроби просування ЗС РФ на північ від Приютного. Ще один зазначив, що останніми днями російські сили стали активнішими в районі Великої Новосілки, він схарактеризував дії ЗС РФ у цьому районі як "повільний наступ" на позиції ЗСУ.

Роботине

Карта боїв у районі Работино

Згідно з російськими джерелами, окупаційні війська просунулися в цьому напрямку на 500 метрів і захопили позиції між Роботиним і Вербовим. Але ISW не виявили візуальних свідчень російських успіхів. За словами одного з блогерів, російські війська відновили атаки на північний захід від Вербового, але українські сили, як і раніше, утримують тут свої позиції.

Лівобережжя: Кринки й не тільки

Кринки на карті

ЗСУ зберігають деякі позиції на лівобережжі Дніпра і з 27 лютого тимчасово посилили атаки. Повідомляють про бої, що тривають в Кринках. За даними російських джерел, ЗСУ проводили атаки в районі Піщановки — Підстепового, щоб відвернути ЗС РФ від Кринок, куди перекидали резерв. Повідомляють про концентрацію українських підрозділів у районі дач біля Антонівського мосту. Російські війська завадили спробам ЗСУ висадитися на Тендрівській косі — невеликому піщаному районі на південь від Кінбурнської коси.

Нагадаємо, що американський генерал розповів, чи можуть ЗС РФ піти в масштабний наступ.

Також повідомлялося, що в мережі опублікували кадри влучання КАБами по ТЕС у Кураховому.