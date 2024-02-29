Плацдарм не только в Крынках: ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе, — ISW (карты)

По словам аналитиков, Силы обороны попытались направить десант к небольшому песчаному району к югу от Кинбурнской косы. Проводили атаки в районе Песчановки и Подстепового Херсонской области, чтобы отвлечь ВС РФ от Крынок, куда перебрасывали подкрепление. В свою очередь, войска РФ продвинулись в районе Сватово, Донецка и Авдеевки.

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28 февраля российские войска продвинулись к северо-западу от Сватово на фоне позиционных боев на линии Купянск–Сватово–Кременная. На геолоцированных кадрах видно, что ВС РФ продвинулись к Табаевке. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 28 февраля.

Бахмут

Карта боев в районе Бахмута

Сообщается, что 28 февраля российские войска продвинулись к западу от Бахмута, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. Российские военные блогеры утверждают, что войска продвинулись к Ивановскому и, возможно, захватили весь поселок. Хотя кто-то из "военкоров" сообщил, что это не так. У ISW есть визуальное подтверждение присутствия российских войск на восточной окраине Ивановского.

Район Авдеевки

28 февраля российские войска продвинулись к западу и северо-западу от Авдеевки и продолжили наступление в этом районе. Геолоцированные кадры показали, что российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Орловки. Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные 27 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись недалеко от Степового.

28 февраля российское Министерство обороны заявило, что Степовое заняли элементы Центральной группировки войск РФ. Представитель группы войск Таврического направления ВСУ Дмитрий Лиховий заявил 27 февраля, что украинские войска отошли из Степового после ожесточенных боев в ночь с 26 на 27 февраля.

Украинские официальные лица продолжают сообщать, что Силы обороны стабилизировали линию непосредственно к западу от Авдеевки. По словам Лиховия, ВСУ решили построить оборону по линии Тоненькое—Орловка—Бердичи, где местность и несколько водоемов благоприятствуют оборонительным действиям.

Он отметил, что ВСУ заблокировали продвижение российских войск на окраине Орловки.

Донецк

Карта боев в районе Донецка

Российские войска недавно продвинулись к западу от Донецка. Есть визуальные подтверждения, что подразделения российской 5-й мотострелковой бригады при поддержке бронетехники недавно продвинулись на южной окраине Красногоровки (западнее Донецка).

Один из российских источников сообщил, что ВС РФ продвинулись на глубину до 200 метров в районе Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

Позиционные бои продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Граница Донецкой и Запорожской областей

28 февраля в этом районе продолжались ограниченные позиционные бои, но без подтвержденных изменений линии фронта.

Сообщается о боях возле Угледара; южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного; к юго-западу от Великой Новоселки в районе Приютного и Малиновки.

Российский "военкор" сообщил о неудачных попытках продвижения ВС РФ к северу от Приютного.

Еще один отметил, что в последние дни российские силы стали более активными в районе Великой Новоселки, он охарактеризовал действия ВС РФ в этом районе как "медленное наступление" на позиции ВСУ.

Работино

Карта боев в районе Работино

Согласно российским источникам, оккупационные войска продвинулись в этом направлении на 500 метров и захватили позиции между Работино и Вербовым. Но ISW не обнаружили визуальных свидетельств предполагаемых российских успехов. По словам одно из блогеров, российские войска возобновили атаки к северо-западу от Вербового, но украинские силы по-прежнему удерживают здесь свои позиции.

Левобережье: Крынки и не только

Крынки на карте

ВСУ сохраняют некоторые позиции на левобережье Днепра и с 27 февраля временно усилили атаки. Сообщается о продолжающихся боях в Крынках. По данным российских источников, ВСУ проводили атаки в районе Песчановки — Подстепового, чтобы отвлечь ВС РФ от Крынок, куда перебрасывали резерв. Сообщается о концентрации украинских подразделений в районе дач у Антоновского моста. Российские войска помешали попыткам ВСУ высадиться на Тендровской косе — небольшом песчаном районе к югу от Кинбурнской косы.

Напомним, что американский генерал рассказал, могут ли ВС РФ пойти в масштабное наступление.

Также сообщалось, что в сети опубликовали кадры попадания КАБами по ТЭС в Курахово.