"Це серйозна загроза": як Путін утримує США від надання допомоги Україні, — WP

Дипломат Майкл Макфол заявив, що поразка у війні може послабити режим Кремля всередині РФ. Це потрібно зрозуміти російським опозиціонерам.

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Президент РФ Володимир Путін використовує погрози ядерною зброєю, щоб загальмувати виділення коштів американцями на допомогу Україні. Про це заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол в інтерв'ю The Washington Post.

"Я думаю, що пік загрози припав на осінь 2022 року, судячи з моїх розмов із представниками адміністрації Байдена, коли Путін програвав, і він знову її розгорнув", — сказав дипломат.

За його словами, глава Кремля використовує ядерну зброю як козир, щоб стримувати Захід. До цих загроз варто ставитися серйозно.

"Я знаю, що він (Володимир Путін, — ред.) успішно утримує нас від надання українцям зброї, яка, на їхню думку, необхідна для ефективної зупинки путінської армії в Україні", — додав колишній посол.

У цьому ж інтерв'ю Макфол сказав, що найкращий спосіб покарати Володимира Путіна — ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Так, поразка у війні може послабити режим Кремля всередині країни. Це потрібно зрозуміти російським опозиціонерам.

"Це не означає, що буде революція або переворот. Я не думаю, що хтось про це думає. Але перемога над ним в Україні — найкращий спосіб допомогти демократичним опозиційним силам всередині Росії", — сказав він.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що за $60 млрд допомоги Україні голосуватимуть до середини березня або до початку квітня. За словами журналістів, незважаючи на протидію трампістів, деяких демократів і можливу відставку з посади спікера нижньої палати Конгресу, Майк Джонсон винесе оновлений проєкт на голосування.