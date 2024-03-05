Масові "м'ясні" штурми: ЗС РФ зазнають значних втрат під Кринками, — Гуменюк

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", противник не шкодує своїх людей і не рахує втрат. Усе для того, щоб спробувати взяти під свій контроль плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонської області.

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Російські окупанти намагаються взяти під свій контроль плацдарм ЗСУ на території населеного пункту Кринки на Херсонщині, але натомість зазнають колосальних втрат. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі "Еспресо.TV" розповіла про це детальніше.

За її словами, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра Херсонщини. Росіянам це не до душі, тому вони минулої доби двічі намагалися піти на штурм. Десятки окупантів загинули.

"На лівобережжі Херсонщини ми продовжуємо утримувати наші позиції. Сили оборони далі працюють над розширенням плацдарму в районі Кринок. Ворог з впертою наполегливістю продовжує штурмові дії. За минулу добу вони спромоглись на два штурми наших позицій. Втім, бронетехніку вони не використовували. Через свої масові мʼясні штурми їм все важче набрати особовий склад на подібні дії", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо було зазначено, що противник абсолютно не рахує свої втрати. Натомість ЗС РФ продовжують атакувати позиції українських захисників, навіть якщо це значно зменшує їхні бойові можливості.

"Ворог зазнає втрат на цьому напрямку. За минулу добу маємо підтвердження про ліквідацію 75 окупантів. Якщо говорити про санітарні втрати окупантів, то їх понад 60 осіб. Саме такі втрати мають окупанти за добу штурмових дій в районі Кринок", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що Сили оборони не збираються виходити з Кринок, незважаючи на сезон "м'ясних штурмів" з боку російських окупантів, про що заявляла Наталія Гуменюк. За її словами, противнику не дають використовувати бронетехніку через те, що вони її всю швидко втрачають, тому вони йдуть на штурми зі стрілецькою зброєю.