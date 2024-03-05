Массовые "мясные" штурмы: ВС РФ несут значительные потери под Крынками, — Гуменюк

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", противник не жалеет своих людей и не считает потери. Все для того, чтобы попытаться взять под свой контроль плацдарм ВСУ на левобережье Херсонской области.

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Российские оккупанты пытаются взять под свой контроль плацдарм ВСУ на территории населенного пункта Крынки в Херсонской области, но вместо этого несут колоссальные потери. Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Еспресо.TV" рассказала об этом подробнее.

По ее словам, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра Херсонщины. Россиянам это не по душе, поэтому они за прошедшие сутки дважды пытались пойти на штурм. Десятки оккупантов погибли.

"На левобережье Херсонщины мы продолжаем удерживать наши позиции. Силы обороны дальше работают над расширением плацдарма в районе Крынок. Враг с упрямой настойчивостью продолжает штурмовые действия. За минувшие сутки они смогли совершить два штурма наших позиций. Впрочем, бронетехнику они не использовали. Из-за своих массовых мясных штурмов им все труднее набрать личный состав на подобные действия", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно было отмечено, что противник совершенно не считает свои потери. Вместо этого ВС РФ продолжают атаковать позиции украинских защитников, даже если это значительно уменьшает их боевые возможности.

"Враг несет потери на этом направлении. За минувшие сутки имеем подтверждение о ликвидации 75 оккупантов. Если говорить о санитарных потерях оккупантов, то их более 60 человек. Именно такие потери имеют оккупанты за сутки штурмовых действий в районе Крынок", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что Силы обороны не собираются выходить из Крынок, несмотря на сезон "мясных штурмов" со стороны российских оккупантов, о чем заявляла Наталья Гуменюк. По ее словам, противнику не дают использовать бронетехнику из-за того, что они ее всю быстро теряют, поэтому они идут на штурмы со стрелковым оружием.