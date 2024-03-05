РФ може скидати сотню керованих авіабомб на день: чим відповідає Україна, — Forbes

Українські захисники для завдавання ударів по позиціях противника застосовують французькі авіаційні бомби AASM Hammer. Серед останніх знищених об'єктів — російський склад у Козачих Таборах.

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Російські повітряні сили активізували роботу фронтової авіації, здійснюючи щодня близько ста вильотів. Як повідомили 4 березня оглядачі видання Forbes, російські Су-34 у супроводі винищувачів Су-35 можуть скинути по позиціях Сил оборони до 100 авіабомб КАБ на день.

Окупанти завдають масованих бомбових ударів керованими авіабомбами з метою подальшої атаки сухопутними силами позицій ЗСУ. Однак останнім часом українські захисники відповідають аналогічними ударами, застосовуючи французькі авіаційні бомби AASM Hammer, також відомі як A2SM, які можуть подолати відстань до 20 км.

Тим часом автори матеріалу відзначають гостру нестачу цього виду боєприпасів в українських сил. І в той час, як авіація РФ скидає сотні КАБів, українська авіація відповідає лише кількома ударами.

Така ситуація, на думку журналістів, триватиме доти, "доки Сполучені Штати продовжуватимуть ігнорувати широкомасштабну війну Росії проти України".

Незважаючи на явний дефіцит боєприпасів, удари бомбами AASM Hammer роблять свій внесок в оборону ЗСУ. Так, 4 березня в мережі було опубліковано відео удару французькими авіабомбами по російському складу постачання в Козачих Таборах. OSINT-спостерігачі зазначають, що українська авіація застосувала саме Hammer, водночас платформою могли виступати винищувачі Су-27.

"Постійне постачання французьких Hammer певною мірою компенсує республіканську блокаду американських JDAM. Але 50 бомб на місяць, хоча й краще, ніж нічого, — це надто мало, щоб зрівнятися із сотнею або більше КАБів, які росіяни можуть скидати щодня", — підсумували оглядачі.

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Українські літаки МіГ-29 і Су-24 адаптували під французькі бомби AASM Hammer, – Лекорню

Нагадаємо, Франція надала Україні авіабомби AASM Hammer, які будуть сумісні з бойовими літаками Су-24 і МіГ-29. Дані авіаційні боєприпаси мають вагу від 250 до 1000 кг залежно від модифікації.