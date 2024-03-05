Удари із землі, повітря і моря: Міноборони РФ описало сценарій війни із Заходом, — ЗМІ

В умовах повномасштабного конфлікту із застосуванням так званих військових підрозділів нового типу авіація, як найманевреніший і найадаптивніший вид військ, має першою вступати в бій.

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Якщо на територію РФ буде здійснено напад, інтервентами стануть військові підрозділи нового типу — "об'єднані оперативні формування" (ООФ) — наразі вони поки що створюються на Заході. У РФ розглядають сценарій стрімкого глобального удару з подальшою повітряно-наземною або повітряно-морською операцією. Про це йдеться в публікації журналу Міноборони РФ "Военная мысль", на яку посилається держагентство "РИА Новости" (самої ж статті на вебресурсі російського оборонного відомства немає).

Під так званими ООФ маються на увазі міжвидові компактні та мобільні угруповання військ, які за короткий час можуть завдати комплексної поразки інфраструктурі супротивника за всіма напрямками: на землі, морі, в повітрі, космосі та в інформаційній сфері.

Як найочікуваніше застосування т. зв. ЗЗФ називають повітряно-наземні (морські) військові кампанії.

"Починатимуться вони з повітряних (з 2030 року — повітряно-космічних, надалі — космічно-повітряних) наступальних операцій, які складатимуться зі швидкого (миттєвого) глобального удару та кількох (від 2-3 до 5-7) масованих ракетно-авіаційних ударів", — повідомляють у матеріалі, який цитує російське інформагентство.

Авіація за такого розвитку подій має вступати в бій однією з перших, оскільки це найманевреніший і найадаптивніший вид військ. Ще до розгортання наземних військ.

Перед безпосереднім початком активної фази спецоперації ООФ вдадуться до провокацій в інформаційному середовищі або інших потенційно агресивних дій, для того, щоб установити контроль, зазначається в матеріалі друкованого органу Міноборони РФ. Особовий склад формувань противника в мирний час може бути на рівні 50-70% від приведеного в боєготовність.

В умовах такої загрози у РФ пропонується підвищити роль Повітряно-космічних сил у структурі військових конфліктів — оснастити російські ПКС новими літаками, БПЛА, а також залучити перспективні автоматизовані системи управління. Пропонується також удосконалювати розвідзасоби.

Нагадаємо, що The Telegraph описав, як може початися війна РФ і НАТО.

Також повідомлялося, що в січні президент України Володимир Зеленський заявив, що після захоплення України розпочнеться війна РФ і країн НАТО.