Унікальні кадри: гелікоптери ЗСУ завдали ударів по ЗС РФ під Авдіївкою (відео)

Пара гелікоптерів підтримувала українську піхоту і відпрацювала по позиціях ЗС РФ на Авдіївському напрямку.

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Для підтримки дій українських піхотинців Сили оборони залучають армійську авіацію. 47-а окрема механізована бригада "Маґура" показала роботу військових гелікоптерів по ворожих цілях. Відеоролик опублікували на Facebook-сторінці бригади у вівторок, 5 березня.

Кадри зняли бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) 47-ої ОМБр.

"Армійська авіація підтримує піхоту та насипає окупантам на Авдіївському напрямку", — йдеться у повідомленні бригади.

На відео зафіксована бойова робота пари вертольотів на одній із найгарячіших ділянок фронту. Гелікоптери з української символікою виконали завдання і серед хмар диму покинули поле бою.

У бригаді "Маґура" кадри назвали "унікальними".

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ використали французькі кореговані авіаційні бомби AASM-250 для обстрілу окупантів на Авдіївському коксохімічному заводі. Для коригування вогню залучили розвідувальний безпілотник підрозділу LUFTWAFFE.

Бійці 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади відбили масштабну атаку Збройних сил Російської Федерації на Лиманському напрямку. 4 березня у бригаді повідомили, що завдяки результативній роботі українських бійців противник втратив три новітні танки Т-90М "Прорив".