Речник Кремля вважає, що Вашингтон вже нібито воює з Москвою, а американські танки їздять по "російській землі".

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Сполучені Штати Америки ведуть війну проти Росії. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков під час марафону "Знання. Перші" у межах Всесвітнього фестивалю молоді у середу, 6 березня. Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Пєсков пояснив, що танки виробництва США пересуваються нібито російськими територіями.

"Америка воює проти нас. Танки США їздять територією РФ (території України, які тимчасово окуповані Росією, — ред.). Це погано. Вони не просто їздять, вони їздять до якогось моменту, а потім горять. Тому що ми їх знищуємо", — сказав речник Путіна.

У випадку, якщо літаки Повітряних сил США перетнуть кордон Росії, то неодмінно будуть збиті, запевнив Пєсков.

"Якщо над нашою територією полетять американські літаки, я не сумніваюся, що наші доблесні військові зроблять так, щоб ці літаки горіли та падали", — вважає він.

При цьому Кремль сподівається, що в США рано чи пізно прийде усвідомлення того, що Москва та Вашингтон не є ворогами. А у Росії, за словами Пєскова, "немає антиамериканізму".

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ядерну зброю Кремль застосує лише у разі загрози існуванню Росії та запевнив, що про це питання не можна говорити "безвідповідально".

1 березня заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що ядерні погрози президента Володимира Путіна наразі є лише "психологічним залякуванням", а не реальним планом.